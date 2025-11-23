Шестерых российских саночников допустили до отбора на Олимпийские игры-2026.

Международная федерация санного спорта (FIL) позволила отечественным спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Право побороться за путевки на Олимпиаду получили Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин, София Мазур, Дарья Олесик и Ксения Шамова. Все они выступают в одноместных санях.

Кроме того, вместе со спортсменами на соревнования смогут попасть и другие представители команды. Разрешение получили тренеры, механики, врачи и массажисты.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России.

В июне 2025 года FIL продлила отстранение россиян, ссылаясь на риски для безопасности соревнований. Однако CAS посчитал такое решение несоразмерным.

Олимпийские игры-2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.