Российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Спорт
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Шестерых российских саночников допустили до отбора на Олимпийские игры-2026.

Шестерых российских саночников допустили до отбора на Олимпийские игры-2026.

Международная федерация санного спорта (FIL) позволила отечественным спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Право побороться за путевки на Олимпиаду получили Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин, София Мазур, Дарья Олесик и Ксения Шамова. Все они выступают в одноместных санях.

Кроме того, вместе со спортсменами на соревнования смогут попасть и другие представители команды. Разрешение получили тренеры, механики, врачи и массажисты.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России.

В июне 2025 года FIL продлила отстранение россиян, ссылаясь на риски для безопасности соревнований. Однако CAS посчитал такое решение несоразмерным.

Олимпийские игры-2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

#олимпиада #Италия #спорт #Россия
