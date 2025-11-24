Baltijas balss logotype
Латвийские пляжные волейболистки завоевали золото, но кое-кого не устроила их форма 0 1210

Спорт
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские пляжные волейболистки завоевали золото, но кое-кого не устроила их форма
ФОТО: пресс-фото

Об этом вчера говорила, кажется, вся Латвия. Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье завоевал золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу в Аделаиде, пишет LA.lv.

Наряду с всеобщей радостью и восторгом от этого события, конечно же, нашлись и те, чьи мысли и чувства пошли в другом направлении — например, в сторону анализа одежды, которую женщины носят во время игры в пляжный волейбол.

На платформе Threads разгорелась довольно широкая дискуссия на эту тему. Её инициатор написала: "Сначала не поняла, почему рядом с мужчинами стоят женщины в нижнем белье. Потом дошло — это же спортсменки в 'спортивной форме'... Почему женщинам не разрешают одеться нормально? Если бы в трусах играть было так удобно, мужики бы тоже в одних трусах бегали".

Один из комментаторов отмечает: "Хватит драматизировать! В зависимости от погодных условий выбирается и разная одежда". К своему сообщению он приложил фотографии, на которых волейболистки одеты в легинсы и шорты.

Также Солвита считает эту тему бессмысленной: "В чём проблема? Что не так с формой — это спорт, это их экипировка. Вы где-нибудь видели, чтобы фигуристы или пловцы шли переодеваться??? Спорт — это не церемония 'Оскар'. Давайте учиться радоваться, а не придираться к тому, чего нет".

Улдис знает, что возможность выбора формы существует: "Уже два сезона женщинам разрешено играть в более закрытой одежде, и некоторые команды действительно выступают в шортах. Однако большинство всё же предпочитает красивые купальники".

Байба отметила, что роль играет и страна, которую представляет спортсменка: "Как-то (не на этом чемпионате) представительницы одной арабской страны играли в хиджабах и длинных брюках".

Многие наблюдатели указывают, что равенства в экипировке всё же нет, и соглашаются с недовольством автора дискуссии:

"Почему мужики, интересно, в шортах, а не в трусах? У мужчин ведь тоже есть короткие плавки".

"Вот тут согласен. Даже неприятно смотреть. P.S. Ну, выглядит, конечно, неплохо + главное, чтобы им самим нравилось, но… Эстетически, да и этически — не то".

"И мне такая форма кажется дискриминирующей женщин.. :("

В этом контексте интересен один судебный прецедент. В 2021 году СМИ сообщили, что в женском пляжном гандболе больше не будет обязательного требования играть в бикини — после широкой волны критики Международная федерация гандбола разрешила носить короткие обтягивающие шорты и обтягивающий топ. Изменения вступили в силу в январе 2022 года и стали результатом протеста норвежской команды, которую оштрафовали за отказ соблюдать "бикини-правило".

Решение считают шагом к гендерному равенству в спорте. Хотя требования к мужчинам и женщинам всё ещё отличаются, спортсменки были довольны возможностью выбрать более удобную форму. Широкая международная поддержка, в том числе со стороны спортивных федераций и общества, помогла добиться изменения правил.

LA.lv

#спорт #пляжный волейбол #критика #гендерное равенство
