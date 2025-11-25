Baltijas balss logotype
Какие спортивные контракты самые крупные в мире? 0 204

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие спортивные контракты самые крупные в мире?

Недавно писали, что футболист Криштиану Роналду, заключив новый контракт на $400 млн с саудовским клубом «Аль-Наср», стал долларовым миллиардером. А какие крупнейшие контракты заключили в других видах спорта?

Например, в хоккее рекордный на данный момент 8-летний контракт на $128 млн с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» подписал в 2025 году россиянин Кирилл Капризов.

Контракт вступит в силу в следующем сезоне, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории мирового хоккея.

В баскетболе рекордным считается 5-летнее соглашение американца Джейсона Тейтума с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на сумму $315 млн. Контракт был подписан в 2024 году.

А в бейсболе в 2024 году доминиканец Хуан Сото подписал 15-летний контракт с командой «Нью-Йорк Метс» на сумму $765 млн. Именно это соглашение пока крупнейшее в истории профессионального спорта.

#футбол #хоккей #финансы #спорт #зарплата #баскетбол #бейсбол
