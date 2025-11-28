Baltijas balss logotype
«Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу 0 20

Спорт
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу

«Вашингтон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 908-м за карьеру в регулярных чемпионатах. Он является рекордсменом по этому показателю. Также Овечкин обошел Стива Айзермана по сыгранным матчам и вышел на чистое 23-е место.

Также в этой встрече у «Кэпс» забили Джон Карлсон, Джейкоб Чикран и Коннор Макмайкл. У «Джетс» дубль оформил Габриэль Виларди и один гол забил Марк Шайфли.

Перед началом игры состоялась церемония в честь 900-го гола и 1500-го матча Овечкина в регулярках НХЛ. На лед форвард вышел вместе со своими сыновьями в форме клуба.

«Вашингтон» набрал 28 очков в 24 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Виннипег» опустился на 12-ю строчку в Западной конференции — 24 очка в 22 играх.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
