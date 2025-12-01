«Вашингтон» на выезде победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей российский звездный нападающий Александр Овечкин сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом и установил итоговый счет, забросив за 31 секунду до сирены. Он набирает очки четыре игры кряду.

Незадолго до шайбы Овечкина Алексей Протас также поразил пустые ворота. Белорусский форвард «Кэпиталз» провел на льду 21.19 (22 смены), записал в актив силовой прием, допустил одну потерю и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Вашингтон» с 32 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. У «Айлендерс» 29 баллов и девятая строчка.

Айлендерс — Вашингтон — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Уилсон (Овечкин, Леонард, 07.37 — бол.). 0:2 — Уилсон (33.58). 1:2 — Хорват (Ли, Пулок, 53.43 — бол.). 1:3 — Протас (Уилсон, Рой, 58.49 — п.в.). 1:4 — Овечкин (Бовилье, 59.29 — п.в.).