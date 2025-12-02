Baltijas balss logotype
«Я счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой» - Алонсо 0 215

Спорт
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой» - Алонсо
ФОТО: LETA

Главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу Сито Алонсо после победы национальной команды в отборочном матче к чемпионату мира 2027 года против Австрии отметил, что основой успеха стала хорошая игра в обороне, пишет LETA.

Как уже сообщалось, в понедельник в матче группы F в Вене Латвия одержала победу со счётом 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14), и для Алонсо это стала первая победа во главе сборной.

«Перед матчем я был спокоен, и сейчас тоже спокоен и счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой, – цитирует испанского специалиста Латвийский баскетбольный союз (ЛБС). – Рад за игроков – им непросто: новый старт, новые нюансы. Кроме того, им приходится справляться с большим давлением и ответственностью за результат».

По словам Алонсо, во время игры команда не отступила от плана, хотя в начале позволила соперникам набрать лёгкие очки в нескольких эпизодах. В перерыве внимание было уделено различным деталям, и удалось внести улучшения в игру.

«В баскетболе случаются неудачные матчи, плохие решения, и в такие моменты важно сохранять идентичность команды. Рад тому, как отреагировала команда, – сказал Алонсо после матча. – В первой игре мы проиграли, но боролись до конца. И сегодня оборона была на уровне. Если защита работает хорошо, всегда есть шанс добиться перелома и победы».

Тем временем новый капитан сборной Латвии Рихард Ломажс, сменивший на этой позиции завершившего карьеру в сборной Дайриса Бертанса, после игры заявил, что уверенность в своих силах была на протяжении всей встречи.

«В начале мы не попали несколько бросков, но за 20 минут нельзя ни выиграть, ни проиграть, поэтому важно было сохранить агрессивность на всех 40 минутах, – сказал Ломажс. – Были взлёты и падения, но мы сохраняли давление и во второй половине совершили решающий рывок. Эта победа – для тебя, Дайрис!»

Ломажс с 24 очками стал самым результативным игроком в составе сборной Латвии. Карлис Шилиньш набрал 17 очков, сделал пять подборов и получил пять персональных замечаний. Марцис Штейнбергс добавил десять очков, а Адриан Анджев, которого после игры также похвалил Алонсо, в своём дебюте за взрослую сборную набрал шесть очков.

В составе хозяев 27 очков и восемь подборов набрал Богич Вуйошевич, а Марвин Огунзипе добавил 17 очков и шесть подборов.

Как уже сообщалось, во втором матче группы в понедельник в Гааге Нидерланды уступили Польше со счётом 83:85 (28:22, 25:15, 17:21, 13:27).

После двух туров по две победы имеют поляки, по одной победе – у Нидерландов и Латвии, два поражения – у Австрии.

Три лучшие команды группы F, сохраняя все результаты матчей, во втором этапе объединятся с тройкой лидеров из группы Е (Германия, Хорватия, Израиль, Кипр). Три лучшие команды получат право участвовать в финальном турнире чемпионата мира в Катаре.

Читайте нас также:
#спорт #баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

