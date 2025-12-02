Baltijas balss logotype
Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира

Спорт
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира
ФОТО: пресс-фото

Мужская сборная Латвии по баскетболу в понедельник в Вене одержала победу в отборочном матче Кубка мира 2027 года над национальной командой Австрии, пишет LETA.

В матче группы F в Вене Латвия победила со счётом 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14).

В составе латвийской сборной 24 очка набрал капитан команды Рихард Ломажс, 17 очков, пять подборов и пять персональных замечаний записал на свой счёт Карлис Шилиньш, Марцис Штейнбергс набрал 10 очков, а Адриан Анджев в дебютном матче за взрослую сборную - шесть.

У хозяев площадки выделился Богич Вуйошевич с 27 очками и восемью подборами, а Марвин Огунзипе набрал 17 очков и шесть подборов.

Матч начался с точного трёхочкового броска Артура Куруцса, на что трёхочковым ответил Марвин Огунзипе.

После рывка в восемь очков и точного броска Вуйошевича из-под кольца австрийцы повели в счёте 11:5.

При счёте 9:11 на пятой минуте в составе взрослой сборной Латвии дебютировал Анджев.

В конце первой четверти после трёхочкового Роберта Блумбергса и двух точных штрафных Кристапа Килпса латвийцы вновь вышли вперёд — 20:18, но хозяева завершили четверть шестью подряд набранными очками и повели 24:20.

После трёхочкового Тома Лейманиса на 13-й минуте Латвия вновь вышла вперёд — 28:26, а игра на равных продолжалась до счёта 33:33. Затем два штрафных реализовал Шилиньш, два очка добавил Анджев, а Килпс сделал трёхочковый — 40:33.

В начале второй половины Огунзипе вновь сравнял счёт — 40:40, но после этого латвийская сборная резко увеличила преимущество, реализовав пять трёхочковых, и после ещё одного попадания Куруцса вышла вперёд — 66:48.

В заключительной четверти преимущество было уверенно удержано, а после двухочкового броска Шилиньша разрыв достиг максимума — 77:58.

Обе сборные начали квалификационный цикл с поражений. Латвийцы, для которых этот матч стал последним в составе сборной для Дайриса Бертанса, дома уступили Нидерландам со счётом 78:86, а Австрия в гостях проиграла Польше — 78:90.

Во втором матче группы в понедельник в Гааге Нидерланды уступили Польше со счётом 83:85 (28:22, 25:15, 17:21, 13:27).

Гости вели в счёте только в самом начале и в концовке матча, отыгравшись с дефицита в 21 очко (39:60) в начале второго тайма.

У хозяев 26 очков и шесть подборов набрал Янник Франке, 18 очков и шесть результативных передач — Кейе ван дер Вурст, 13 очков — Янник Краг.

В составе сборной Польши 22 очка и девять подборов записал на свой счёт Матеуш Понитка, 17 очков и пять подборов — Джерик Хардинг, а 12 очков — Михал Соколовский.

После двух туров у Польши две победы, по одной — у Нидерландов и Латвии, а у Австрии — два поражения.

Три лучшие команды группы F с учётом всех результатов продолжат борьбу во втором этапе, объединившись с тройкой лучших команд группы E (Германия, Хорватия, Израиль, Кипр). Три лучшие сборные получат право выступить в финальной части Кубка мира в Катаре.

Из-за состояния здоровья некоторых игроков состав сборной Латвии пришлось скорректировать — в этом сборе команде не может помочь Ояр Силиньш. В середине прошлой недели к сборной присоединились Анрий Мишка и Родий Мачоха.

На матч с Австрией в заявку не попали Мишка, Ричард Айзпурс и Том Скуя, а завершившего карьеру в сборной Бертанса в составе заменил Шилиньш.

В составе сборной Австрии из-за полученной на утренней тренировке травмы не смог сыграть форвард Сильвен Ландесберг, ставший самым результативным в первом туре против Польши (20 очков).

Главному тренеру сборной Латвии Сито Алонсо помогают тренеры Роберт Штелмахерс, Артур Висоцкий-Рубенис, Каспар Вецвагарс и Давис Чодерс, а также тренер по физподготовке Оскар Эрнштейнс.

#Австрия #Латвия #спорт #баскетбол
