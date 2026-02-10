Все три призера командных соревнований по фигурному катанию, а именно США, Италия и Япония, выразили недовольство качеством пьедестала.

Однако представители сборной Японии не ограничились просто заявлениями, а подали официальную жалобу, сообщил в социальных сетях журналист Джеки Вонг.

Скорее всего, спортсмены недовольны тем, что на пьедестале отсутствовало мягкое покрытие, что привело к царапинам и повреждению лезвий, поскольку атлеты вышли получать награды без специальных защитных чехлов.

Сообщалось о проблемах и у других призеров. Обратиться за починкой лезвий пришлось американскому дуэту Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, а также итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

В командных соревнованиях золотые медали завоевала сборная США (69 очков). Второе место досталось сборной Японии (68 очков), а замкнула тройку Италия (60)