Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

90-летняя женщина установила мировой рекорд по вису на турнике

Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: 90-летняя женщина установила мировой рекорд по вису на турнике

90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин установила мировой рекорд, провисев на турнике 2 минуты и 52 секунды, и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Женщина с детства занималась спортом и пробовала себя примерно в десяти дисциплинах, однако свой первый рекорд установила только в 90 лет. Она превзошла достижение предыдущей рекордсменки, которой был 81 год.

По словам самой Эссельстин, на подготовку у нее ушел всего месяц. На рекорд ее вдохновил сын, предложивший попробовать фитнес-челлендж с висом на перекладине. С первой попытки она смогла продержаться более минуты, а затем решила целенаправленно готовиться к рекорду.

Во время первой попытки перед комиссией Книги рекордов Гиннесса она показала результат 2 минуты 41 секунду. Однако судьи попросили повторить упражнение из-за движений ног. Спустя полчаса женщина улучшила результат до 2 минут 52 секунд, что позволило зафиксировать рекорд.

Читайте нас также:
#спорт #фитнес #пожилые люди #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео