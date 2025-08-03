В США вскрылся многолетний обман о существовании НЛО

Расследование, инициированное в Конгрессе США, выявило факт распространения дезинформации про неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках расследования о дезинформации Пентагона вскрылся случай из 1980-х годов. Так, в те годы один из полковников ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности американских вооруженных сил, расположенного в пустыне Невада.

Военный передал хозяину бара снимки, на которых запечатлены якобы летающие тарелки. Фотографии сразу же облетели страну и вызвали множество разговоров о том, что военные США подпольно тестируют восстановленные инопланетные технологии, уточняется в публикации.

Эксперты объясняют подделку доказательств существования НЛО желанием скрыть настоящие программы по созданию секретного оружия от СССР.