В США вскрылся многолетний обман о существовании НЛО 1 615

Техно
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
В США вскрылся многолетний обман о существовании НЛО
ФОТО: Global Look Press

WSJ: Пентагон распространял дезинформацию о существовании НЛО.

Расследование, инициированное в Конгрессе США, выявило факт распространения дезинформации про неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках расследования о дезинформации Пентагона вскрылся случай из 1980-х годов. Так, в те годы один из полковников ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности американских вооруженных сил, расположенного в пустыне Невада.

Военный передал хозяину бара снимки, на которых запечатлены якобы летающие тарелки. Фотографии сразу же облетели страну и вызвали множество разговоров о том, что военные США подпольно тестируют восстановленные инопланетные технологии, уточняется в публикации.

Эксперты объясняют подделку доказательств существования НЛО желанием скрыть настоящие программы по созданию секретного оружия от СССР.

#космос
(1)
  • Е
    Ехидный
    3-го августа

    как ножом по многолетней илюзии полоснули !!! если еще выяснится ,что Деда Мороза не существует тогда вааще кабзда - больше не во что верить !!!

    9
    0

