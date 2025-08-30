Baltijas balss logotype
Черные дыры могут появляться внутри уже существующих планет 0 334

Техно
Дата публикации: 30.08.2025
Focus
Черные дыры могут появляться внутри уже существующих планет
ФОТО: pixabay

Новое исследование показало, что внутри планет может накапливаться темная материя. В ходе этого процесса внутри уже существующих планет могут образовываться черные дыры, пишет Фокус.

Авторы работы говорят, что катастрофа будет разворачиваться по мере роста черной дыры внутри планеты. В конце концов, она поглотит планету изнутри, превратившись в черную дыру, масса которой будет равна массе съеденной жертвы, пишет Futurism.

В ходе своего исследования авторы пытались найти новый путь изучения темной материи, которая представляет собой невидимую субстанцию. Она составляет 85% массы всей Вселенной.

Но есть и хорошие новости, согласно исследованию, такие необычные черные дыры могу формироваться только внутри газовых гигантов.

«Внутри газообразных планетах, которые имеют разные температуры и плотность, черные дыры могут формироваться в наблюдаемые сроки, потенциально там могут появиться даже несколько черных дыр за время жизни одной экзопланеты», - говорит астроном из Калифорнийского университета в Риверсайде и соавтор исследования Мейрдад Форутан-Мер.

Ученые надеются, что такие исследования экзопланет могут помочь в поиске сверхтяжелых частиц темной материи, особенно в центре Млечного Пути. Астрономы предполагают, что именно там находится наибольшее количество темной материи в нашей галактике.

Ученые до сих пор не могут точно сказать, что такое темная материя. Науке известно о ее существовании только благодаря гравитации, которая управляет образованием крупнейших структур в космосе.

В новом же исследовании ученые предположили, что частицы темной материи очень тяжелые, но не аннигилируют. Рядом с центром галактик, где собирается наибольшее количество темной материи, такой большой газовый гигант, как Юпитер, может захватить эти частицы в свое ядро.

В ядре газовых гигантов частицы темной материи и обычной материи могут вступить во взаимодействие. Это может снизить скорость частиц темной материи и заставит их слипнуться между собой. В таком случае темная материя станет достаточно плотной, чтобы породить черную дыру внутри газового гиганта.

Также оказалось, что этот процесс может занять всего 10 месяцев. Удивительно также и то, что это не обязательно означает верную смерть для планеты.

«Выживет ли черная дыра внутри планеты или нет, зависит от ее массы в момент образования. Существует особая промежуточная масса, которая позволяет черной дыре оставаться стабильной в течение длительного времени», - говорит Форутан-Мер.

Если такие планеты-черные дыры существуют, то астрономы считают, что их нужно искать рядом с центрами галактик. Правда, отыскать такие планеты будет непростой задачей. Во-первых, их гравитация бы никак не отличалась от обычных планет. Во-вторых, они были бы необычайно горячими, хотя такую характеристику можно объяснить бесконечным количеством причин.

#космос
