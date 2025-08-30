В Бразилии VW оштрафовали за рабские условия труда в прошлом

Трудовой суд Бразилии осудил бразильское подразделение Volkswagen за содержание в период с 1974 по 1986 год нескольких рабочих в условиях, сходных с рабством. Немецкую компанию обязали выплатить штраф в миллионы евро, пишет DW .

Бразильский суд по трудовым спорам обязал немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) выплатить 165 миллионов реалов (около 26 млн евро) в качестве компенсации за коллективный моральный ущерб, сообщили местные СМИ в пятницу, 29 августа, по местному времени.

Причиной стали обвинения, что в период 1974-1986 годов на скотоводческой ферме в бразильском штате Пара, находившейся в собственности дочерней компании Volkswagen, по меньшей мере 15 человек подвергались бесчеловечному обращению, сходному с рабством, пишет агентство KNA.

По данным следствия, всего около 300 человек были наняты на эту ферму по нелегальным контрактам для расчистки леса и создания пастбищ. При этом они получали недостаточно питания, оказывались в системе долгового рабства и не могли покинуть ферму, находившуюся под вооруженной охраной. Обвинение утверждало, что даже заболевшие малярией на ферме не получали медпомощь.

Расследование этих случаев началось лишь в 2019 году - тогда местный священник, который годами собирал соответствующие свидетельства, обратился в прокуратуру. Официальное обвинение было предъявлено в 2024 году. "Эти действия представляют собой один из крупнейших случаев современного рабства в истории Бразилии", - говорится в заявлении местной прокуратуры.

Volkswagen намерен подать апелляцию

Как отмечает KNA, бразильское отделение VW намерено обжаловать приговор, которому предшествовала неудачная попытка заключить досудебное соглашение.

Во время судебного процесса представители немецкой компании утверждали, что не нанимали рабочих официально и не поддерживали формальных отношений с посредниками. Однако по решению судьи отсутствие официальной административной ответственности VW не освобождает концерн от обвинений. Компания подчеркнула, что за 72 года деятельности в стране она "последовательно отстаивала принципы человеческого достоинства и строго соблюдала все действующие трудовые законы и нормы".

Немецкий концерн ранее выплатил несколько миллионов евро Бразилии

В 2020 году VW выплатил 5,7 млн евро в качестве компенсации за нарушения прав человека, напоминает KNA. По мнению концерна, та выплата уже включала в себя и возможные правонарушения на ферме, однако в бразильском суде считают иначе. Тогда речь шла о действиях против сотрудников Volkswagen на заводе в крупном городе Сан-Паулу. Согласно данным обвинения, VW шпионила за политически активными сотрудниками и передавала их властям в период диктатуры в Бразилии 1964-1985 годов.

Рабство в Бразилии официально отменено с 1888 года. Однако практика невыплаты заработной платы людям за их труд или даже принуждение их к работе широко распространена в стране и по сей день. В 1995 году бразильское правительство приняло закон против подобной эксплуатации местной рабочей силы: теперь мобильные оперативные группы регулярно проводят проверки по всей стране.