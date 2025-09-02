Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найден загадочный сверхмощный космический объект 0 413

Техно
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Фото: ESO

Фото: ESO

Загадочный объект в космосе оказался в 100 раз мощнее сверхновой.

Астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, который оказался в 100 раз мощнее известных сверхновых. Исследование опубликовано на портале электронных препринтов arXiv.

Объект, видимый пока только в миллиметровом радиодиапазоне, получил название Punctum. По словам ученой Елены Шабловинской из Института астрофизических исследований Университета Диего Порталеса в Чили, небесное тело не вписывается ни в одну из известных категорий объектов. Яркость Punctum до 100 тысяч раз больше, чем у магнетаров, и почти в 100 раз выше, чем у сверхновых.

Punctum нашли в активной галактике NGC 4945, расположенной в 11 миллионах световых лет от Земли. Пока что его нельзя увидеть в оптическом или рентгеновском диапазоне. Впервые его обнаружили в 2023 году: так как его яркость осталась постоянной, ученые сделали вывод, что это не случайная вспышка. Судя по силе поляризации миллиметрового света, он должен обладать высокоструктурированным магнитным полем.

«На данный момент Punctum действительно стоит особняком — он не вписывается ни в одну из известных категорий», — заявила Шабловинская. Существует предположение, что он может быть экстремальной версией магнетара в необычной среде или остатком сверхновой.

Елена Шабловинская заметила, что пролить свет на природу загадочного объекта должен космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). «Но в любом случае — Punctum показывает нам, что в миллиметровом диапазоне нам предстоит открыть еще очень многое», — заключила специалист.

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
6
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3729
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 880
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 273
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 67
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 47
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 273

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео