Ученые создали робота в форме мяча для исследования Луны 0 201

Техно
Дата публикации: 02.09.2025
Focus
Ученые создали робота в форме мяча для исследования Луны
ФОТО: Youtube

Исследователи создали прототипы будущего лунохода, который совершенно не похож на аппараты, изучающие Луну. Сферический RoboBall сможет справиться с самыми сложными условиями на поверхности спутника Земли, пишет Фокус.

Луну и Марс изучают в основном луноходы и марсоходы, которые перемещаются по поверхности других миров с помощью колес. Но ученые Техасского университета A&M (США) занимаются разработкой совершенно иного лунохода в форме шара. Он сможет катиться по неровной поверхности Луны, не падать на бок, как это иногда происходит у обычных луноходов, и проводить необходимые исследования на спутнике Земли, пишет New Atlas.

Ученые занимаются созданием совершенно нового типа роботизированных аппаратов для исследования Луны, которые смогут справиться с самыми сложными условиями на поверхности спутника Земли. Эти аппараты получили название RoboBall, ведь по форме они напоминают шар или мяч.

Уже созданы два прототипа будущего инновационного лунохода под названием RoboBall II и RoboBall III. С их помощью исследователи изучают возможность использования сферических роботов для исследования неровной местности и кратеров на Луне.

Прототип RoboBall II имеет диаметр 61 см. Робот имеет мягкую внешнюю оболочку, а внутри находится двигательная система, состоящая из маятника и двигателей, закрепленных на оси. Во время колебания маятника он передает импульс сфере, заставляя ее катиться в нужном направлении, изменяя угол наклона маятника. В ходе испытаний прототип мог двигаться по траве, гравию, песку и даже воде со скоростью до 32 км/ч.

Прототип RoboBall III имеет диаметр 183 см. С его помощью ученые проверяют возможность перевозки полезной нагрузки, состоящей из датчиков, камер и инструментов для взятия проб. Как и RoboBall II, робот может катиться, а также надуваться и сдуваться, изменяя сцепление с поверхностью, что позволяет работать на различных поверхностях и снижать износ. Оба робота не могут падать на бок как это иногда происходит у обычных луноходов.

Ученые намерены продолжить испытания и проверить способность роботов переходить с воды на сушу. Также идет работа над внедрением модулей полезной нагрузки, чтобы проверить раб способность научных инструментов, которые может перевозить будущий луноход.

Исследователи считают, что сферический робот пригодиться не только для исследования Луны. Его можно будет также использовать во время поисково-спасательных операций на Земле после стихийных бедствий. Например, такие роботы могли быть исследовать затопленные районы после урагана и искать выживших.

Читайте нас также:
#космос #луна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео