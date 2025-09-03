Baltijas balss logotype
Суд в США разрешил Google не продавать Chrome и Android 0 247

Техно
Дата публикации: 03.09.2025
Deutsche Welle
Суд в США разрешил Google не продавать Chrome и Android
ФОТО: Unsplash

Федеральный суд США запретил Google заключать эксклюзивные соглашения для распространения своих сервисов, включая поисковик. Кроме того, компанию обязали в течение шести лет делиться своими данными с конкурентами, пишет DW.

Федеральный окружной суд США в округе Колумбия во вторник, 2 сентября, вынес решение по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке интернет-поисковиков. Судья Амит Мехта отклонил требование Минюста США о продаже компанией ее ключевых продуктов - браузера Chrome и операционной системы для мобильных гаджетов Android, пишет The Wall Street Journal.

230-страничное постановление суда содержит запрет для Google заключать эксклюзивные соглашения на распространение своих ключевых сервисов, включая веб-поиск, Chrome и чат-бот с искусственным интеллектом Gemini. Однако это решение по-прежнему позволяет американской компании платить таким компаниям, как Apple или Mozilla (разработчик браузера Firefox), за предустановку в их продукты ее сервисов. Известно, что Apple получает по 20 млрд долларов в год за то, что Google - поисковик по умолчанию в "яблочном" браузере Safari.

Федеральный суд также обязал Google в течение шести лет делиться своими данными как с конкурентами на рынке интернет-поиска, такими, как Microsoft Bing или DuckDuckGo, так и с компаниями, разрабатывающими ИИ - например, OpenAI, создательницей ChatGPT. Это решение основано на вынесенном в 2024 году постановлении судьи Мехты о том, что Google не обладает несправедливым преимуществом на рынке поисковиков и связанной с этим рекламы, в также тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии. В компании уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.

После оглашения постановления суда акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 7%, бумаги Apple - на 3%, передает агентство dpa.

"Процесс десятилетия" против Google

Антимонопольное дело против Google власти США возбудили в октябре 2020 года, в последние месяцы первого президентского срока Дональда Трампа. С тех пор к процессу присоединились более 30 генеральных прокуроров штатов.

Это дело считается "процессом десятилетия". Впервые за долгое время американские регуляторы обвиняют компанию в создании незаконной монополии и пытаются добиться конкретных последствий.

#google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
