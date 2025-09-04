Baltijas balss logotype
Количество киберинцидентов во втором квартале в Латвии выросло почти на треть

Техно
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Количество киберинцидентов во втором квартале в Латвии выросло почти на треть
ФОТО: Unsplash

Количество зарегистрированных киберинцидентов во втором квартале этого года в Латвии выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 709 случаев, сообщило агентству LETA учреждение по предотвращению киберинцидентов «Cert.lv».

Наиболее актуальные виды киберугроз остаются прежними — фишинговые электронные письма, вишинг (атаки с помощью телефонных звонков), смс-фишинг. В настоящее время особенно распространены кампании, в которых используются сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), полиции, банков, а также схемы инвестиционного мошенничества.

«Cert.lv» отметило, что нередко именно молодёжь раскрывает случаи инвестиционного мошенничества и старается помочь родителям и пожилым родственникам, чтобы они не потеряли ещё больше средств помимо уже понесённых финансовых потерь.

В то же время для молодёжи по-прежнему актуальна проблема легализации мошеннически полученных средств — они используются как так называемые «денежные мулы». Жертвами в таких случаях часто становятся молодые люди, в том числе несовершеннолетние, поскольку желание легко заработать перевешивает критическое восприятие подобных предложений в интернете.

В частном и государственном секторах наблюдается рост случаев атак с применением программ-вымогателей и компрометации бизнес-переписки по электронной почте.

«Cert.lv» подчеркнуло, что часто можно сделать вывод — инцидента можно было бы избежать или существенно снизить его последствия, если бы своевременно соблюдались базовые меры: резервное копирование данных, обновление систем и программного обеспечения.

Одновременно 2025 год примечателен и тем, что произошли утечки данных доступа в глобальном масштабе, что увеличивает вероятность кибератак по всему миру, в том числе и в Латвии. Эти утекшие данные доступны в даркнете и могут использоваться в различных схемах атак, поэтому необходимо соблюдать правила кибергигиены — использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию.

Важную роль играет участие и просвещение общества — «Cert.lv» информирует жителей о распространённых схемах мошенничества, необходимости защищать свои данные и соблюдать основные принципы кибергигиены, однако решающим остаётся внимание и устойчивость самих пользователей.

«Cert.lv» указало, что многие люди не отвечают на мошеннические звонки на русском языке, так как уже слышали о таких способах обмана. Однако, если звонок происходит на латышском языке, они часто становятся жертвами, потому что о таком способе мошенничества не знали.

Мошенники достаточно изобретательны — они постоянно придумывают новые схемы и модифицируют существующие, чтобы снизить бдительность людей и заставить их совершить ошибку. По данным Ассоциации финансовой отрасли (FNA), каждый месяц у жителей Латвии мошенническим путём похищаются миллионы евро. С начала этого года по 31 июля эти суммы составили не менее 6,666 миллиона евро, указали в учреждении.

«Cert.lv» отмечает, что ситуация в латвийском киберпространстве остаётся напряжённой — наблюдается повышенная интенсивность кибератак, однако она эффективно контролируется. Уровень активности DDoS-атак (атак на отказ в обслуживании) остаётся высоким и особенно обостряется во время политически значимых событий, однако такие атаки в основном успешно отражаются в автоматическом режиме.

«Cert.lv» — это структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, которое работает в подчинении Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности. Учреждение занимается обеспечением единого представления о происходящем в электронной информационной среде, а также оказывает поддержку в устранении инцидентов в области информационных технологий в IP-адресном пространстве Латвии и доменной зоне «.lv».

#кибербезопасность
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 20
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 26
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 49
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 45
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 104
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 84
