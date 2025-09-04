Baltijas balss logotype
Не простое украшенье - в Латвии впервые на семейного насильника надели браслет

Техно
Дата публикации: 04.09.2025
grani.lv
Не простое украшенье - в Латвии впервые на семейного насильника надели браслет

Впервые в Латвии к мужчине 1975 года рождения, подозреваемому в длительном домашнем насилии, была применена мера постоянного электронного наблюдения.

Решение суда вступило в силу 28 августа после обращения полиции, которая оценила подозреваемого как человека с высоким риском насилия по отношению к своей супруге и другим членам семьи.

Женщина из Риги обратилась в полицию в июне этого года после длительного насилия со стороны мужа. Она сообщила, что подвергалась как эмоциональному, так и физическому насилию, получала угрозы в адрес своей жизни и жизни других членов семьи, а также стала жертвой умышленного повреждения своего мобильного телефона.

Полиция возбудила уголовное дело, был задержан мужчина 1975 года рождения. Сначала ему назначили арест, но позже эту меру отменили, ограничившись надзором полиции и запретом покидать территорию Латвии. В итоге после обращения полиции мужчине было назначено электронное наблюдение.

Дело было начато 18 июня по трем статьям: о домашнем насилии, угрозе убийством и повреждении чужого имущества. Мужчина, не имевший ранее судимостей, подвергал супругу постоянному насилию, угрожал убить её в 2024 году, а другого члена семьи — в 2025 году, причём в последнем случае угрозы прозвучали по пути в полицию. В день развода у нотариуса он также ударил жену, угрожая убийством и повредил её телефон.

18 июня мужчину арестовали, но 20 августа суд отказался продлевать эту меру. Вместо ареста мужчине назначили надзор полиции и запрет на выезд из страны без разрешения следователя. Поскольку сохранялся высокий риск насилия, полиция предложила суду постоянное электронное наблюдение с помощью специального устройства, и 28 августа суд удовлетворил это ходатайство. Мужчина обязан держаться на определённом расстоянии от жертвы.

Полиция оценивает электронное наблюдение как эффективный способ контролировать поведение людей, склонных к насилию, и снижать риск новых преступлений.

Она напоминает, что с 1 июля 2024 года до 30 июня 2028 года эта мера может применяться к подозреваемым и обвиняемым по ряду статей Уголовного закона.

