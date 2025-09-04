Суд в США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов

Федеральный суд присяжных США в среду постановил, что технологическая компания «Google» должна выплатить около 425 миллионов долларов США за сбор информации о деятельности пользователей в мобильных приложениях, даже если те выбрали настройки конфиденциальности, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Это дело касается того, что "Google" незаконно перехватывала личную активность потребителей в их мобильных приложениях», — заявили адвокаты истцов в коллективном иске, поданном в июле 2020 года.

Решение было вынесено по завершении судебного разбирательства в Сан-Франциско. Оно последовало после того, как накануне федеральный судья в Вашингтоне отклонил требование властей обязать «Google» продать популярный интернет-браузер Chrome.

«Это решение основано на неправильном понимании того, как работают наши продукты, и мы намерены его обжаловать, — заявил пресс-секретарь «Google» Хосе Кастанеда. - Наши инструменты конфиденциальности дают людям контроль над их данными, и когда они отключают персонализацию, мы уважаем этот выбор».

Истцы по делу о конфиденциальности в мобильных приложениях утверждали, что «Google» перехватывала, отслеживала, собирала и продавала данные о действиях пользователей в мобильных приложениях — вне зависимости от выбранных ими настроек конфиденциальности.

«Обещания и заверения "Google" по поводу конфиденциальности — вопиющая ложь», — заявили в суде адвокаты истцов.