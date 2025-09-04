Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд в США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов 0 307

Техно
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Суд в США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов
ФОТО: Unsplash

Федеральный суд присяжных США в среду постановил, что технологическая компания «Google» должна выплатить около 425 миллионов долларов США за сбор информации о деятельности пользователей в мобильных приложениях, даже если те выбрали настройки конфиденциальности, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Это дело касается того, что "Google" незаконно перехватывала личную активность потребителей в их мобильных приложениях», — заявили адвокаты истцов в коллективном иске, поданном в июле 2020 года.

Решение было вынесено по завершении судебного разбирательства в Сан-Франциско. Оно последовало после того, как накануне федеральный судья в Вашингтоне отклонил требование властей обязать «Google» продать популярный интернет-браузер Chrome.

«Это решение основано на неправильном понимании того, как работают наши продукты, и мы намерены его обжаловать, — заявил пресс-секретарь «Google» Хосе Кастанеда. - Наши инструменты конфиденциальности дают людям контроль над их данными, и когда они отключают персонализацию, мы уважаем этот выбор».

Истцы по делу о конфиденциальности в мобильных приложениях утверждали, что «Google» перехватывала, отслеживала, собирала и продавала данные о действиях пользователей в мобильных приложениях — вне зависимости от выбранных ими настроек конфиденциальности.

«Обещания и заверения "Google" по поводу конфиденциальности — вопиющая ложь», — заявили в суде адвокаты истцов.

Читайте нас также:
#google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4333
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 932
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 21
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 27
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 49
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 45
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 104
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 84
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 21
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 27
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео