Android-смартфоны привяжут к Windows. Зачем? 0 585

Техно
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Android-смартфоны привяжут к Windows. Зачем?
ФОТО: Unsplash

Windows Latest: d Windows 11 появится общий буфер обмена с Android-смартфонами.

В Windows 11 появится общий буфер обмена с Android-смартфонами. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Судя по всему, новую функцию начали тестировать в Microsoft. Специалисты медиа обратили внимание на упоминание новых функций в предварительной сборке операционной системы (ОС). Соответствующий интерфейс, по словам журналистов, даже появился во время запуска персонального компьютера (ПК), однако быстро исчез.

В материале говорится, что функция «Доступ к буферу обмена ПК» свяжет между собой буфер обмена компьютера и смартфона. Таким образом, пользователи смогут копировать определенную информацию — текст, фото или видео — на компьютере и вставлять в файловый менеджер или тело документа через буфер обмена на смартфоне. Скорее всего, опция будет работать и в обратную сторону, однако в тестовой версии Windows специалистам удалось скопировать текст только на компьютере и перенести его на телефон.

Авторы заметили, что для Windows уже давно существуют различные сторонние программы, которые объединяют буфер компьютера и смартфона, однако до сих пор не было универсального сервиса. Также общий буфер обмена есть в экосистеме Apple — например, между смартфонами iPhone и компьютерами Mac.

#android
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4333
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 932
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

