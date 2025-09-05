Android-смартфоны привяжут к Windows. Зачем?

В Windows 11 появится общий буфер обмена с Android-смартфонами. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Судя по всему, новую функцию начали тестировать в Microsoft. Специалисты медиа обратили внимание на упоминание новых функций в предварительной сборке операционной системы (ОС). Соответствующий интерфейс, по словам журналистов, даже появился во время запуска персонального компьютера (ПК), однако быстро исчез.

В материале говорится, что функция «Доступ к буферу обмена ПК» свяжет между собой буфер обмена компьютера и смартфона. Таким образом, пользователи смогут копировать определенную информацию — текст, фото или видео — на компьютере и вставлять в файловый менеджер или тело документа через буфер обмена на смартфоне. Скорее всего, опция будет работать и в обратную сторону, однако в тестовой версии Windows специалистам удалось скопировать текст только на компьютере и перенести его на телефон.

Авторы заметили, что для Windows уже давно существуют различные сторонние программы, которые объединяют буфер компьютера и смартфона, однако до сих пор не было универсального сервиса. Также общий буфер обмена есть в экосистеме Apple — например, между смартфонами iPhone и компьютерами Mac.