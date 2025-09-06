Baltijas balss logotype
Найден новый эффективный способ защиты от коронавируса

Техно
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Найден новый эффективный способ защиты от коронавируса
ФОТО: Unsplash

Front Immunol: назальная вакцина предотвращает тяжелое течение COVID-19.

Ученые из Университета Сиднея и Института Сентенари представили новый подход к защите от коронавируса — назальную вакцину, которая формирует иммунитет прямо в верхних дыхательных путях. В отличие от привычных инъекций, эффективно предотвращающих тяжелое течение COVID-19, но не всегда способных блокировать заражение, новая форма останавливает вирус еще на входе в организм. Разработка описана в Frontiers in Immunology (Front Immunol).

Вакцину создали на основе белка шипа SARS-CoV-2 и иммуномодулятора Pam2Cys, разработанного в Школе химии Университета Сиднея. В доклинических испытаниях на мышах препарат вызвал мощный иммунный ответ не только в крови, но и непосредственно в слизистой оболочке носа. Особенно впечатляющим оказалось сочетание с традиционной прививкой: в роли бустера назальная вакцина обеспечивала полную защиту — вирус не обнаруживался даже в легких и мозге животных.

Авторы отмечают, что такой метод может стать важным дополнением к существующим вакцинам. Он не только снижает риск тяжелого течения болезни, но и уменьшает вероятность передачи инфекции другим людям, что особенно важно для борьбы с новыми штаммами. Ученые подчеркивают: впереди клинические исследования, но уже сейчас результаты дают основания рассматривать назальные вакцины как перспективное средство для сдерживания пандемий.

Читайте нас также:
#covid
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

