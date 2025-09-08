Baltijas balss logotype
Тамагочи возаращаются: новое волшебное яйцо стоит 50 долларов

Техно
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Новое - всегда хорошо забытое старое.

Новое - всегда хорошо забытое старое.

Добавились новые возможности для питомцев: ходить в гости друг к другу, жениться и размножаться (до 16 поколений).

Совокупные продажи виртуальных питомцев тамагочи компании Bandai Namco, популярных в 1990-х годах, превысили с момента премьеры 100 000 000 устройств по всему миру, сообщает The Japan Times.

Первый тамагочи появился в 1996 году, изначально представлял собой яйцо с черно-белым экраном и тремя кнопками управления. Смысл игры — интерактивное наблюдение за жизнью питомца, от вылупления из яйца и до смерти. Игроку нужно заботиться о виртуальном существе: кормить его, поить и укладывать спать.

Существуют подделки и аналоги от прочих фирм с тремя, четырьмя, пятью и семью кнопками управления, хотя оригинальным считается управление тремя кнопками.

Версия тамагочи 2018 года Original Tamagotchi была разработана совместно с популярными модными брендами, и по состоянию на конец июля 2025 года продали 11,52 миллионов таких устройств.

Недавно Bandai Namco выпустила 37-ю версию тамагочи стоимостью $50. В новой версии нужно заботиться о целой планете виртуальных питомцев. Кроме того, пользователь может менять масштаб своего мира — от клетки до целого космоса.

Новая версия игрушки имеет форму яйца, цветной LCD-дисплей диагональю 2,25 дюйма и три кнопки. Основной сценарий игры остался тот же, но добавились новые возможности для питомцев: ходить в гости друг к другу, жениться и размножаться (до 16 поколений). Игрушка может быть соединена с планшетом или смартфоном при помощи Bluetooth и LTE, благодаря чему «хозяин» может получать подарки и обмениваться персонажами с другими пользователями.

