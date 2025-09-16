Открытие показывает, как изменения климата могут напрямую повлиять на важные океанические процессы.

В Панамском заливе впервые за всю историю наблюдений не произошло апвеллинга. Это может повлиять на рыболовство и океанические процессы, чувствительные к изменениям климата.

Апвеллинг — подъем глубинных вод океана к поверхности. Ветер отталкивает поверхностные воды от берега, позволяя глубинным водам подниматься и заполнять образовавшийся зазор. Вытесненные ветром поверхностные воды заменяются холодной водой, богатой питательными веществами.

Группа ученых из Смитсоновского института тропических исследований (Smithsonian Tropical Research Institute) связала нарушение с ослаблением пассатов — постоянных ветров, дующих круглый год от тропиков к экватору. Открытие показывает, как изменения климата могут напрямую повлиять на важные океанические процессы и прибрежное население, которое от них зависит. Исследование опубликовано в PNAS.

Каждый год в засушливый сезон в Центральной Америке, который обычно приходится на период с декабря по апрель, северные пассаты вызывают апвеллинг в Панамском заливе. Когда холодные воды поднимаются из глубин океана на поверхность, они поддерживают рыболовство и защищают коралловые рифы от теплового стресса. Прохладная вода также заметно охлаждает тихоокеанское побережье Панамы во время «летних» месяцев отпуска в регионе.

Исследователи отслеживали сезонный цикл апвеллинга более сорока лет, документируя его постоянное повторение в период с января по апрель. В 2025 году сезонный апвеллинг не зафиксировали впервые за годы наблюдений. Из-за этого не произошло ожидаемого снижения температуры воды и роста морской продуктивности.

Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные исследования, которые позволят точно определить механизмы и оценить потенциальное долгосрочное воздействие на морские ресурсы.