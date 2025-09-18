Опасный астероид пронесся рядом с Землей

Астероид 2025 FA22, который занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства, сегодня в 10:41 по московскому времени прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч километров.

Считалось, что обнаруженный в марте этого года астероид может столкнуться с Землей, однако накануне эта вероятность была пересмотрена. Сейчас подтверждено, что опасности нет: объект уходит от планеты, при этом его яркость в небе продолжает расти и достигнет максимума 20-21 сентября. Размер небесного тела оценивается в 130 на 290 метров.

Следующее сближение с Землей ожидается 20 августа 2036 года, но тогда дистанция будет в 25 раз больше нынешней. Опасные подходы прогнозируются в 2089 и 2173 годах, астрономы продолжают наблюдения, чтобы уточнить траекторию движения астероида.