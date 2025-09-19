Baltijas balss logotype
Первая в истории сфотографированная черная дыра изменилась, и никто не знает почему 1 439

Техно
Дата публикации: 19.09.2025
Focus
Первая в истории сфотографированная черная дыра изменилась, и никто не знает почему
ФОТО: NASA

Сверхмассивная черная дыра M87* оказалась еще более странной, чем предполагалось. Астрономы обнаружили, что направление движения намагниченной плазмы вокруг черной дыры изменилось всего за 4 года. Пока что ученые не знают в чем причина, пишет Фокус.

У сверхмассивной черной дыры M87*, которую впервые в истории сфотографировали напрямую, произошли неожиданные изменения в магнитных полях, которые проявляются в поляризованном свете. Это волны света, которые направлены одинаково, например, вертикально или горизонтально. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, намагниченная плазма неожиданно изменила свое направление движения всего за 4 года и пока это нельзя объяснить, пишет Live Science.

Сверхмассивная черная дыра M87* находится в центре галактики M87 на расстоянии примерно 55 млн световых лет от нас. Ее масса примерно в 6,5 млрд раз больше массы Солнца. Эта черная дыра стала первой в истории, которую удалось сфотографировать напрямую и первое изображение было представлено общественности в 2019 году.

Авторы исследования провели анализ изображений черной дыры M87*, сделанный в 2017, 2018 и 2021 годах и получили новое представление о магнитных полях и среде, окружающей этот пожиратель материи. Новое исследование представило астрономам возможность получить больше информации о структуре и интенсивности магнитных полей, окружающих черную дыру M87*. Ученые выяснили, что поляризация магнитных полей вокруг черной дыры изменилась на противоположную за 4 года.

По слова астрономов, тот факт, что направление поляризации магнитных полей черной дыры изменилось с 2017 по 2021 год, был совершенно неожиданным. Это бросает вызов существующим моделям сверхмассивных черных дыр.

Согласно теории, магнитные поля сверхмассивных черных дыр находятся в горячем диске из плазмы, который окружает черную дыру. Часть материи из дика попадает в черную дыру, а часть вылетает в космос в виде струй. Магнитные поля закручиваются, создавая так называемые "магнитные башни", наполненные мощной энергией. Именно она выталкивает часть материи в виде струй в космос, которые оказывают значительное влияние на образование новых звезд и распределение энергии в галактике.

Астрономы выяснили, что сильно намагниченная плазма в 2017 году двигалась в одном направлении, в 2018 году поляризация магнитных полей стабилизировалась, а в 2021 году, она изменилась на противоположную.

dfhgbcvxx.jpg

Изменение поляризации плазмы вокруг черной дыры M87* указывает на эволюционирующую и турбулентную среду вокруг поглотителя материи, что может влиять на ее взаимодействие с окружающей материей. Причина изменения поляризации магнитных полей пока неизвестна, но она может быть результатом сочетания магнитной структуры плазмы и внешних воздействий.

Астрономы говорят, что исследование показало, что намагниченная плазма, которая вращается близко к горизонту событий черной дыры (невидимая граница, преодолев которую материя уже не может выбраться обратно), не является статичной и это подвергает сомнению существующие модели черных дыр.

Астрономы продолжат наблюдения за черной дырой, чтобы выяснить, почему она изменилась за столь короткое время. Это и дальнейшие исследования помогут ученым в дальнейшем развитии теорий о поведении материи в экстремальных условиях вокруг сверхмассивных черных дыр.

Оставить комментарий

(1)
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    господа, редахторы, невозможно сфотографировать то, что не видно. Чуть-чуть расширите свой кругозор, а потом уже пишите :)

    1
    2

