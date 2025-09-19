Украина уничтожила гигантский телескоп, который использовали для связи с инопланетянами

Радиотелескоп РТ-70, расположенный возле Евпатории в Крыму, был одним из самых больших в мире. Россия использовала этот радиотелескоп, построенный в 70-х годах прошлого века, в военных целях против Украины, пишет Фокус .

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили гигантский радиотелескоп РТ-70, который в прошлом использовали для поддержания связи с космическими аппаратами. Также с его помощью были отправлены несколько сообщений потенциальным внеземным цивилизациям, пишет Gizmodo.

70-метровая антенна радиотелескопа РТ-70, расположенного возле Евпатории в Крыму, была уничтожена в результате атаки украинского беспилотника. После того, как Крым был аннексирован Россией в 2014 году Украина потеряла контроль над радиотелескопом. Его после недавней модернизации российские военные использовали для наведения ударов по территории Украины. Россия использовала телескоп для повышения точности своей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Использование антенны РТ-70 повысило точность ГЛОНАСС примерно на 30%.

Радиотелескоп РТ-70 был одним из самых больших в мире. Его построили в 70-х годах прошлого века для поддержки связи с советскими космическими аппаратами, которые исследовали Венеру и Марс. Также телескоп использовали для разных астрономических наблюдений и для поддержания связи с зондами Европейского космического агентства Mars Express и Rosetta.

В начале с 1999 по 2008 год с помощью радиотелескопа РТ-70 ученые отправили четыре сообщения потенциальным инопланетянам, которые могут жить на планетах, вращающихся возле ближайших звезд, похожих на Солнце. Большинство из этих сообщений еще не достигли своей цели. Но отправленное в 2008 году сообщение на планету Gliese 581c, которая похожа на Землю, должно достичь цели в 2029 году. Дело в том, что эта планета находится ближе всего, 20,5 световых лет от нас, в списке потенциально обитаемых планет, куда были отправлены сигналы инопланетянам с помощью радиотелескопа РТ-70.