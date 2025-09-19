Baltijas balss logotype
Украина уничтожила гигантский телескоп, который использовали для связи с инопланетянами

Техно
Дата публикации: 19.09.2025
Focus
Украина уничтожила гигантский телескоп, который использовали для связи с инопланетянами
ФОТО: пресс-фото

Радиотелескоп РТ-70, расположенный возле Евпатории в Крыму, был одним из самых больших в мире. Россия использовала этот радиотелескоп, построенный в 70-х годах прошлого века, в военных целях против Украины, пишет Фокус.

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили гигантский радиотелескоп РТ-70, который в прошлом использовали для поддержания связи с космическими аппаратами. Также с его помощью были отправлены несколько сообщений потенциальным внеземным цивилизациям, пишет Gizmodo.

70-метровая антенна радиотелескопа РТ-70, расположенного возле Евпатории в Крыму, была уничтожена в результате атаки украинского беспилотника. После того, как Крым был аннексирован Россией в 2014 году Украина потеряла контроль над радиотелескопом. Его после недавней модернизации российские военные использовали для наведения ударов по территории Украины. Россия использовала телескоп для повышения точности своей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Использование антенны РТ-70 повысило точность ГЛОНАСС примерно на 30%.

Радиотелескоп РТ-70 был одним из самых больших в мире. Его построили в 70-х годах прошлого века для поддержки связи с советскими космическими аппаратами, которые исследовали Венеру и Марс. Также телескоп использовали для разных астрономических наблюдений и для поддержания связи с зондами Европейского космического агентства Mars Express и Rosetta.

В начале с 1999 по 2008 год с помощью радиотелескопа РТ-70 ученые отправили четыре сообщения потенциальным инопланетянам, которые могут жить на планетах, вращающихся возле ближайших звезд, похожих на Солнце. Большинство из этих сообщений еще не достигли своей цели. Но отправленное в 2008 году сообщение на планету Gliese 581c, которая похожа на Землю, должно достичь цели в 2029 году. Дело в том, что эта планета находится ближе всего, 20,5 световых лет от нас, в списке потенциально обитаемых планет, куда были отправлены сигналы инопланетянам с помощью радиотелескопа РТ-70.

#космос #украина
Оставить комментарий

(10)
  • VS
    Vad Sorry
    19-го сентября

    А теперь представим в 2029 дойдет сигнал а там какие то отмрозки ни так его поймут и уничтожат землю, а так они даже про нас и ни знали ещё тысячи лет, зачем кому чего то посылать если мы ни знаем кто там? И что там? Ребенок ради интереса тоже руку в огонь может всунуть первый раз, только в этой ситуации это может первый и последний

    9
    2
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    <Сарказм Радиотелеско́п - астрономический инструмент для приёма радиоизлучения небесных объектов. Wiki, понятно, или надо дать определение слову ПРИЁМ?

    8
    2
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    19-го сентября

    Продолжим краткий ликбез для ваты: "Радиотелескоп — это астрономический прибор для приема и анализа радиоизлучения от космических объектов. В отличие от оптического телескопа, который собирает видимый свет, радиотелескоп улавливает невидимые радиоволны, которые испускаются различными космическими источниками, такими как звезды, галактики, квазары и пульсары. Принцип его работы можно разделить на несколько основных шагов. 1. Антенна (зеркало): Сердцем радиотелескопа является большая параболическая антенна, похожая на спутниковую тарелку. Она собирает слабые радиоволны, приходящие из космоса, и отражает их в одну точку — фокус. Большая площадь антенны необходима, чтобы собрать как можно больше энергии, так как космические радиосигналы крайне слабы. 2. Облучатель (приемник): В фокусе антенны расположен облучатель — устройство, которое улавливает сфокусированные радиоволны. Облучатель преобразует электромагнитную энергию в электрический сигнал. 3. Радиометр (усилитель и детектор): Электрический сигнал от облучателя поступает в радиометр. Радиометр усиливает сигнал, который изначально очень слабый, и обрабатывает его, чтобы отделить полезный сигнал от шума. 4. Обработка и анализ данных: Усиленный и очищенный сигнал передается на компьютер. Там данные анализируются для определения характеристик источника: его положения, интенсивности излучения, спектра и поляризации. Из этих данных астрономы создают карты и изображения радиоисточников, что позволяет изучать их структуру, состав и процессы, происходящие в них." А теперь расскажите-ка, что из вышеизложенного мешает радиотелескопу принять и расшифровать сигнал со спутника? Если же вас смущает, что он не только ПРИНИМАЕТ, но и ПЕРЕДАЕТ, то видимо для "светлых людей", к коим вы вероятно причисляете и себя, усвоение прстейшей информации из прочитанного не обязательно, в самой статье написано, что "гигантский радиотелескоп РТ-70, который в прошлом использовали для поддержания (!) связи с космическими аппаратами. Также с его помощью были отправлены (!) несколько сообщений потенциальным внеземным цивилизациям, пишет Gizmodo." Так что повторяю вопрос, что из вышеприведенной информации дает вам основание заключить, что данная фиговина не сопособна выполнять функции очень продвинутой и навороченной базовой станции для улучшения спутниковой навигации, ну кроме революционного самосознания и базовой убежденности, что РФ - это чистый источник гуманизма, добра, света, знаний и вообще царство божие в безбрежном море гуано вокруг?

    1
    2
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    Сарказм

    точность GPS, Глонас, Байду и прочих, повышают радиостанции, распространяющие сигнал точного атомного времени. Телескоп это не может делать априори. Астрономия - наука открытых данных без политики и границ. Все, что наблюдается - открытые данные и достояние всего человечества. Но темным людям проще придумать согласно пропаганде, чем понять то, что есть на самом деле. Удачи вам в вашей темноте

    22
    1
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    19-го сентября

    Да что вы говорите?:) Наземные станции повышают точность спутниковой навигации, измеряя и корректируя ошибки в сигналах, которые приходят со спутников. Корректировка осуществляется в несколько этапов: 1. Базовые станции с точно известными координатами принимают сигналы со спутников 2. Они сравнивают свое фактическое местоположение с теми данными, что передает спутник. 3. По итогам сравнения они формируют поправки, содержащие информацию об ошибках 4. Поправки передаются обратно на спутник, после чего он вносит соответствующие коррекции в отправляемую пользователям информацию. Это позволяет значительно повысить точность определения координат, снижая погрешность с нескольких метров до десятков сантиметров или даже миллиметров (ну это не для глонасса, разумеется, рашнбарахло на импортозамещенных деталях работает так, как и должно). А теперь расскажите-ка что из вышеперечисленного не в состоянии сделать радиотелескоп (при установке соответствующей дополнительной электроники для обработки информации и формирования ответного сигнала), заточенный на прием и передачу сигналов из космоса, а? Так что бросайте заливать про "открытые данные без границ и достояние всего человечества", это последнее о чем думают фашистские режимы (как пример, путинский) в состоянии войны, на такую чушь они не дадут ни рубля "народных" денег.

    1
    16
  • AE
    Al Ekses
    19-го сентября

    Граната в руках дикарей… кошмар. Ну да ломать не строить, совсем как наши «европейцы».

    40
    2
  • А
    Алекс
    Al Ekses
    19-го сентября

    Да,оружие в руках рашистских дикарей-опасность для всего мира

    4
    23
  • Е
    Ехидный
    19-го сентября

    уничтожили конкурентов - только Зе после дозы имеет право с инопланетянами общаться !!!

    46
    6
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    дибилы, как можно использовать телескоп, которые принимает волны из космоса против кого-то? Только что Украина уничтожила часть международной и открытой астрономии. Виват, господа пропагандисты :)

    63
    9
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    19-го сентября

    Вроде ж русским языком убогому объяснили - повышал точность глонасс (если что точность спутниковой навигации при наличии наземных станций действительно серьезно повышается), который безусловно в первую и основную очередь используется для наведения шахедов и прочих орудий рашнтеррора. Так что перестань стонать и поздравь украинцев с успехом, а рашнаналоговнетное ПВО с очередным провалом. А "мировая открытая астрономия" точно переживет (тем более, что крайне сомнительно, чтобы после оккупации Крыма на этот объект допустили бы хотя бы одного гражданского)

    3
    49
Читать все комментарии

