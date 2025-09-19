В Рижском Мотормузее открыли специальную выставку автомобилей Škoda

Наше представление об истории автомобилей Škoda редко уходит дальше 90-х годов прошлого века, однако на самом деле чешский бренд отмечает уже 130-летие. В честь этого в Рижском Мотормузее организована специальная выставка, сообщает tv3.lv .

В экспозиции посетители смогут ознакомиться с самыми истоками истории марки Škoda — от производства велосипедов и мотоциклов до современных моделей. Марис Янсонс, руководитель Škoda-дистрибьютора Auto 100 в Латвии, отметил: «Мы хотели показать, что Škoda начинала с производства велосипедов. Велосипед Laurin & Klement не удалось привезти из музея Škoda, поэтому мы были готовы приобрести такой самостоятельно».

Велосипед, созданный более ста лет назад чешскими предпринимателями Вацлавом Клементом и Вацлавом Лаурином, — уникальный экспонат не только в рамках выставки Škoda.

«Фактически это на 100% оригинальный велосипед 1900 года. Если не ошибаюсь, сейчас это самый старый экспонат в Мотормузее», — подчеркнул Янсонс.

Агрис Шмитс, директор Рижского Мотормузея, добавил: «Мы, возможно, и сами не подумали бы об этом, но спасибо Škoda за такую инициативу. У многих этот бренд ассоциируется только с общественным транспортом. Škoda заслуживает более весомого места в истории, чтобы не ассоциироваться исключительно с троллейбусами».

Самый старый представленный на выставке автомобиль Škoda произведён в 1963 году, а самый новый — в 2021-м. Первый вызвал воспоминания даже у посла Чешской Республики в Латвии Мартина Витека, который посетил открытие выставки:

«Такую старую Octavia я знал только по фотографиям, когда был моложе. А вот в 80-х годах прошлого века я ездил как раз на такой!»

Выставка будет открыта непривычно долго — до февраля следующего года.

«С организационной точки зрения она интересна тем, что будет проходить в два этапа. Это позволяет продлить срок экспозиции и обновить выставленные экземпляры», — отметил Шмитс.

«На первом этапе представлены те модели, которые мы смогли найти здесь, в Балтии, — рассказал Янсонс. - Но мы также обратились в музей Škoda в Млада-Болеславе. Когда будем менять экспозицию, приедут уникальные экспонаты — и выставка приобретёт совсем иной облик».