Boeing приступил к разработке нового самолета на замену падающему 737 MAX

Техно
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Boeing приступил к разработке нового самолета на замену падающему 737 MAX

Американская корпорация Boeing планирует создать новый узкофюзеляжный самолет, который придет на смену модели 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Самолет 737 MAX был введен в эксплуатацию в 2017 году, но его полеты по всему миру были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

По информации газеты, в этом году исполнительный директор Boeing Келли Ортберг встретился с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании, где они обсудили новый двигатель для самолета. В сегменте гражданской авиации он назначил нового руководителя разработки продукции, который ранее занимался созданием воздушного судна нового типа.

Один из источников WSJ рассказал, что Boeing уже проектирует кабину экипажа нового узкофюзеляжного самолета. Однако разработка самолета пока находится на ранней стадии, и планы еще обретают форму, отмечают другие собеседники издания.

Комментируя информацию газеты, в Boeing заявили, что по-прежнему сосредоточены на реализации плана восстановления деятельности, в том числе на поставках около 6 тыс. заказанных гражданских самолетов и сертификации уже анонсированных моделей воздушных судов.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости.

В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом.

Эти инциденты резко сократили прибыль Boeing и стали причиной судебных исков и уголовного расследования, начатого Министерством юстиции США.

#авиация #авиакатастрофа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
