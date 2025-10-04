Baltijas balss logotype
Шпионский вирус замаскировали под мессенджер 0 226

Техно
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шпионский вирус замаскировали под мессенджер
ФОТО: Pexels

ESET: вирусы замаскировали под мессенджеры Signal и ToTok, чтобы похищать данные.

Злоумышленники начали распространять вирусные программы, замаскированные под популярные мессенджеры. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Специалисты по безопасности ESET рассказали о шпионских программах, которые они назвали ProSpy и ToSpy. Это опасные приложения, способные читать хранящиеся на смартфоне пользователя данные, распространяют через apk-файлы на сайтах в интернете. По словам экспертов, вирусное программное обеспечение «притворяется» Signal и ToTok.

Signal — популярный мессенджер со сквозным шифрованием, имеющий более 100 миллионов загрузок в App Store и Google Play. ToTok был разработан в ОАЭ. Причем в 2019 году мессенджер удалили из официальных магазинов с приложениями за подозрение в связи с властями ОАЭ.

При запуске программ, зараженных ProSpy и ToSpy, пользователя просят дать доступ к списку контактов, СМС и файлам. По словам исследователей ESET, это нормальное требование — так делают все мессенджеры. Однако после активации вирусные приложения получают доступ к информации о смартфоне, сохраненным СМС, всем файлам в памяти устройства и списку установленных приложений.

«Пользователям Android рекомендуется загружать приложения только из официальных или доверенных репозиториев или непосредственно с сайта разработчика», — подытожили в ESET.

#интернет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
