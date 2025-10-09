Baltijas balss logotype
ИИ может уничтожить человечество за 10 лет: тревожное предупреждение

Техно
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ИИ может уничтожить человечество за 10 лет: тревожное предупреждение

Профессор Монреальского университета Йошуа Бенджио, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", заявил о риске, что сверхумные машины могут представлять угрозу человечеству.

По его словам, ИИ с собственными целями выживания и совершенствования способен принимать решения, которые поставят под угрозу человеческую жизнь.

"Если мы строим машины, которые намного умнее нас и имеют собственные цели выживания, это опасно", - отметил ученый.

По словам Бенджио, моделирование поведения таких систем показывает, что в дилеммах между достижением своих целей и спасением людей ИИ может выбрать первое. Он подчеркнул, что ускорение технологической гонки, запуск новых моделей от OpenAI, Google Gemini, Anthropic и xAI Илона Маска делает эту угрозу все более реальной.

Эксперт предупреждает, что суперинтеллект может воздействовать на людей через убеждение, угрозы и манипуляции общественным мнением, а также использоваться террористами для создания биологического оружия или дестабилизации демократий.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

