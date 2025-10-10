Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роботам Tesla не хватило рук 0 70

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Роботам Tesla не хватило рук
ФОТО: Global Look Press

Tesla остановила выпуск роботов Optimus из-за проблем с руками.

Корпорация Tesla остановила производство роботов Optimus из-за проблем. Об этом сообщает издание The Information.

В марте глава компании Илон Маск заявлял, что сможет выпустить 5000 единиц роботов в концу 2025 года. Источники рассказали, что Tesla не сможет достичь амбициозной цели и пересмотрела свои планы. Более того — вероятно, в этом году фирма больше не выпустит ни одного робота.

Проблема заключается в манипуляторах, которых не хватает для выпуска машин. Специалисты объяснили, что роботизированные руки — самая технически сложная деталь гуманоидов Tesla. Существуют проблемы с предплечьями, которые не устраивают инженеров. Также разработка Optimus приостановилась из-за того, что создатель робота Милан Ковач в июне покинул корпорацию Маска.

Источники The Information рассказали, что сотрудники Tesla в частных беседах начинают сомневаться, нужен ли компании человекоподобный робот, так как технические сложности и трудозатраты при его разработке огромны. Однако часть произведенных машин уже используют на заводах — так, гуманоиды сортируют аккумуляторы для электромобилей.

Читайте нас также:
#tesla
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Изображение к статье: Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Изображение к статье: Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Собранный по кусочкам череп пещерного человека перевернул антропологию
Изображение к статье: Знакомьтесь, это наш дальний родственник. Иконка видео
Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр
Изображение к статье: Изображение: University of Turku
Изображение к статье: Раскрыт секрет прочности складного iPhone
Раскрыт секрет прочности складного iPhone 145
Изображение к статье: Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга
Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга 262
Изображение к статье: Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи
Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи 490
Изображение к статье: Раскрыто реальное время работы iPhone 17
Раскрыто реальное время работы iPhone 17 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 83
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 99
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 104
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 83
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео