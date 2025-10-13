Baltijas balss logotype
Homo Sapiens пришлось дорого заплатить за свой интеллект: ученые выяснили, что это было 2 343

Техно
Дата публикации: 13.10.2025
Focus
Изображение к статье: Homo Sapiens пришлось дорого заплатить за свой интеллект: ученые выяснили, что это было
ФОТО: pixabay

Недавнее исследование показало, что вскоре после того, как у людей развился высокий уровень интеллекта, у наших предков появились мутации, связанные с психическими заболеваниями, пишет Фокус.

Автор исследования Илан Либедински из Центра нейрогеномики и когнитивных исследований в Амстердаме считает, что вместе с интеллектом у людей появилась склонность к психическим заболеваниям, пишет New Scientist.

«Мутации, связанные с психическими расстройствами, по-видимому, затрагивают часть генома, которая также отвечает за интеллект. Так что здесь есть пересечение. Прогресс в когнитивных функциях мог быть достигнут ценой повышения уязвимости нашего мозга к психическим расстройствам», — говорит Либедински.

Известно, что Homo Sapiens отделились от шимпанзе и бонобо более 5 млн лет назад. С тех самых пор мозг человека утроился в размерах. Самый быстрый рост человеческого мозга наблюдался за последние 2 млн лет.

Окаменелости позволяют ученым узнать размер и форму мозга наших предков, но они не могут сказать, на что был способен их мозг. В рамках же новых исследование ДНК ученые смогли определить, какие мутации в геноме могут быть связаны с интеллектом, размером мозга, ростом, а также разными видами заболеваний.

Также были проанализированы конкретные аспекты мутаций, которые указывают на то, когда они появились в человеческом геноме.

Лебедински и его команда объединили два набора данных, чтобы создать эволюционную хронологию генетики человека, связанной с мозгом. Команда исследовала эволюционное происхождение 33 000 генетических вариантов, обнаруженных у современных людей и связанных с широким спектром признаков, включая структуру мозга, различные показатели когнитивных способностей и психические заболевания, а также физические и связанные со здоровьем особенности.

Большинство таких мутаций появилось примерно от 3 млн лет до 4 тыс. лет назад, взрывной этап проста пришелся на последние 60 тыс. лет. По словам экспертов, именно тогда люди массово мигрировали из Африки.

Мутации, связанные с более развитым интеллектом, появились относительно недавно. К примеру, мутации связанные с подвижным интеллектом (логическим мышлением), появились в среднем около 500 тыс. лет назад. Это на 90 тыс. лет позже, чем мутации, связанные с раком, и почти на 300 тыс. лет позже, чем мутации, связанные с метаболическими функциями и расстройствами.

Вслед за этими мутациями появились мутации, связанные с психиатрическими проблемами. Это произошло около 475 тыс. лет назад.

Такая ситуация повторилась примерно 300 тыс. лет назад, когда изменилась форма коры головного мозга, отвечающего за когнитивные функции высшего порядка. В последние 50 тыс. лет появилось множество мутаций, связанных с языком, а вслед за ними мутации, которые связаны с алкогольной зависимостью и депрессией.

«Мутации, связанные с самой базовой структурой нервной системы, возникают немного раньше мутаций, ответственных за когнитивные функции или интеллект, что логично, поскольку для развития более высокого уровня интеллекта необходимо сначала развитие мозга. А затем мутация, ответственная за интеллект, возникает раньше психических расстройств, что тоже логично. Сначала нужно быть умным и иметь язык, прежде чем возникнут нарушения в этих способностях», - подытожила автор исследования.

Такая хронология, по словам экспертов, также согласуется с идеей о том, что Homo sapiens приобрел некоторые мутации, связанные с алкоголизмом и расстройствами настроения, от скрещивания с неандертальцами.

Пока ученые не могут сказать, почему эволюция не отсеяла такие мутации, возможно, их влияние не было слишком критичным, а в некоторых случаях даже давало преимущества.

Фокус

#наука
  • NB
    Nose Bose
    13-го октября

    Homo Sapiens отделились от шимпанзе - чушь полная

    3
    2
  • VV
    Vladlat Vladlat
    Nose Bose
    13-го октября

    А от кого? От Бога, которого выдумали невежды?

    0
    0

Видео