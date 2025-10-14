Корпорация Apple представит несколько новых продуктов на третьей октябрьской неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман рассказал, что американский IT-гигант анонсирует выход как минимум двух гаджетов на чипе M5. Ими окажутся планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Гурман заметил, что выпуск устройств состоится буквально в ближайшие дни.

Также весьма вероятно, что Apple представит новый MacBook Pro на процессоре M5. Однако компания вряд ли будет проводить отдельную презентацию. По информации Марка Гурмана, фирма просто обновит свой сайт, добавив новые девайсы, и выпустит пресс-релиз. Скорее всего, новые продукты представят на одной неделе, но в разные дни.

В материале инсайдера говорится, что Apple также подготовила выход колонки HomePod mini, приставки Apple TV и умного маячка AirTag. Однако их выпуск может состояться лишь в начале 2026 года. Кроме того, в первой половине 2026-го корпорация выпустит обновленный iPad с чипом A18, новый iPad Air с чипом M4, два внешних монитора для Mac и iPhone 17e.