Страны Балтии не входят в число государств, которые чаще всего становятся объектами кибератак, сообщили агентству LETA в представительстве Microsoft NTO Europe North Multi-country Cluster, пишет ЛЕТА.

Тем не менее, как отмечает представитель компании Ренате Страздиня, злоумышленники не отдыхают — они быстро осваивают новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы совершенствовать и ускорять свои методы действий.

Согласно данным отчета о цифровой безопасности Microsoft за первую половину 2025 года, Латвия в мировом рейтинге заняла 64-е место среди стран, пользователи которых чаще всего становились целями кибератак. Эстония — 63-е место, Литва — 53-е.

По словам Страздини, наблюдаются изменения: киберпреступники всё чаще нацеливаются не только на государственные учреждения, но и на малые и средние предприятия, зачастую действуя через поддерживаемые государствами группы.

В Microsoft подчёркивают, что всё чаще объектами кибератак становятся больницы, учебные заведения и самоуправления, поскольку у них есть доступ к конфиденциальным данным, а ресурсы кибербезопасности, как правило, ограничены. Последствия таких атак могут затруднить медицинское обслуживание, нарушить образовательный процесс и остановить работу общественного транспорта. Создатели программ-вымогателей используют эти уязвимости, так как представители этих секторов часто оперативно выплачивают выкуп, чтобы как можно скорее восстановить работу сервисов.

Данные отчета свидетельствуют, что более 52% целевых кибератак совершаются с использованием программ-вымогателей и вымогательства, тогда как шпионские атаки составляют 4% всех киберпреступлений.

Современные киберпреступники в большинстве случаев — это преступники, ищущие возможности для получения финансовой выгоды, а не поддерживаемые государством хакеры. В 80% случаев целью злоумышленников являются персональные данные, что подчёркивает универсальный характер этой угрозы, отмечают в компании.

Тем не менее, по данным Microsoft, хотя большинство кибератак совершаются преступниками, поддерживаемые государствами группы продолжают целенаправленно атаковать стратегически важные отрасли и регионы, в первую очередь с целью шпионажа, но нередко и ради получения финансовой выгоды.

Как злоумышленники, так и специалисты по безопасности всё активнее используют искусственный интеллект. Киберпреступники применяют его для автоматизации фишинга и создания искусственного контента, а специалисты — для устранения недостатков в обнаружении атак и защиты пользователей.

В Microsoft подчёркивают, что по мере усложнения киберугроз организациям необходимо постоянно совершенствовать защитные решения и делиться полученной информацией. Государства, в свою очередь, должны разрабатывать чёткое регулирование, предусматривающее реальные последствия за злонамеренные действия и способствующее большей прозрачности между вовлечёнными сторонами.

Также данные отчета показывают, что устаревшие средства защиты больше не являются достаточно эффективными. Модернизация защитных систем и тесное сотрудничество между отраслью и государственными учреждениями критически важны для укрепления кибербезопасности.

На индивидуальном уровне использование многофакторной аутентификации, особенно решений, устойчивых к фишингу, может предотвратить более 99% краж идентичности и связанных с ними атак, отмечают в Microsoft.