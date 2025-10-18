The Elec: Apple перенесла выпуск складного iPhone с 2026 на 2027 год.

Корпорация Apple с высокой долей вероятности может перенести выпуск складного смартфона. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Авторитетные инсайдеры — в том числе, Марк Гурман и Мин-Чи Ко — неоднократно заявляли, что складной iPhone выйдет в 2026 году. Журналисты изучили отчет аналитической компании Mizuho Securities, в котором говорится, что Apple еще не определила дизайн будущего аппарата. Процесс затянулся: от того, какую конструкцию получит iPhone Fold, будет зависеть, какие детали для него нужно закупить.

По информации источников, компания может не успеть наладить поставки всех компонентов. По этой причине, если ситуация не изменится в ближайшее время, выход складного iPhone перенесут. Скорее всего, на 2027 год.

Также в Mizuho Securities узнали некоторые характеристики устройства. Модель, которую могут назвать iPhone Fold или iPhone Ultra, получит 7,58-дюймовый внутренний дисплей. Внешний экран будет иметь диагональ 5,38 дюйма.

Журналисты The Elec обратили внимание, что складной смартфон будет одновременно иметь и самый маленький, и самый большой экраны в линейке. В настоящий момент смартфоном с самым компактным экраном является iPhone 16e (6,1 дюйма), самым большим — iPhone 17 Pro Max (6,9 дюйма).