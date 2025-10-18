Baltijas balss logotype
Выбросы газа в Антарктиде напугали ученых 0 195

Техно
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выбросы газа в Антарктиде напугали ученых
ФОТО: Unsplash

У побережья Антарктиды зафиксировали десятки подводных источников газа.

Ученые зафиксировали десятки новых подводных источников газа у побережья Антарктиды — явление, которое раньше считалось крайне редким. Открытие, опубликованное в Nature Communications Earth & Environment (NCE&E), показало, что в прибрежной зоне моря Росса со дна выходят пузыри метана и другие флюиды. Эти участки — так называемые сипы — образовались в районах, которые десятилетиями регулярно исследовались, но прежде не проявляли признаков активности.

Исследователи обнаружили сипы на глубине от 5 до 240 метров. На месте выхода газа развиваются белые микробные маты, а подо льдом скапливаются пузыри метана, способные быстро поступать в атмосферу. В некоторых районах зафиксированы «мертвые зоны» морских организмов — признаки того, что газовое выделение уже влияет на экосистему.

Ученые считают, что появление новых сипов может быть связано с потеплением климата и таянием ледников. Когда масса льда уменьшается, давление на подводные газовые залежи падает, что приводит к их разгерметизации и высвобождению метана — мощного парникового газа, усиливающего глобальное потепление.

По словам авторов, это открытие меняет представление о газообмене в полярных регионах и требует срочного международного мониторинга. Исследователи предупреждают: если процесс окажется масштабным, он может запустить опасную климатическую «обратную связь» — когда таяние льда ускоряет выброс метана, а метан, в свою очередь, усиливает потепление.

#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

