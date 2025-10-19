Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены пошли вверх: игровые консоли снова подорожали 0 133

Техно
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цены пошли вверх: игровые консоли снова подорожали
ФОТО: Freepik

Microsoft, Sony и Nintendo подняли цены на игровые консоли в 2025 году.

Крупнейшие производители игровых консолей в 2025 году подняли цены на свою продукцию. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов, PlayStation, Microsoft и Nintendo подняли цены на консоли во всем мире или определенных регионах. Так, в конце сентября Microsoft объявила, что ее приставки подорожают в США на сумму от 20 до 70 долларов. Стоимость Xbox Series S увеличилась на 20 долларов — до 400 долларов. Флагманская Series X подорожала сразу на 70 долларов — до 799 долларов.

Новые цены на консоли введут уже с октября. В материале говорится, что в мае Microsoft объявила о росте цен на все приставки по всему миру. В корпорации объяснили это решение «изменениями макроэкономической ситуации» — по мнению специалистов The Verge, цены выросли из-за высоких американских пошлин.

В конце лета Sony — конкурент Microsoft на игровом рынке — поднял цены на модели PlayStation 5 в США. Стоимость каждой модели увеличиалась на 50 долларов. Еще раньше — в начале августа — цены на свою продукцию увеличила Nintendo. Так, в США подорожали приставки Switch и аксессуары к ним. Все игроки на рынке консолей объяснили произошедшее сложной экономической ситуацией.

В начале осени специалисты издания ArsTechnica заявили, что современные игровые консоли начали дорожать вопреки трендам, которые сохранялись десятилетиями.

Авторы медиа проанализировали цены на актуальные игровые консоли Sony, Microsoft и Nintendo, сравнив их с приставками прошлых лет. Они выяснили, что современные игровые консоли даже с учетом инфляции стоят на сотни долларов дороже, чем их предшественники. Подобная тенденция нарушает тренды, которым рынок игровых девайсов следовал десятилетиями. По словам журналистов, выпущенные до 2016 года приставки со временем дешевели. После трех лет на рынке медианная стоимость игровых консолей составляла менее половины от цены на старте.

Главными причинами завышенных цен на консоли авторы исследования назвали высокий уровень инфляции, расходы на импорт и последствия дефицита процессоров, вызванного пандемией COVID-19.

Читайте нас также:
#видеоигры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
На Титане - спутнике Сатурна, органические вещества выживают в метановых ливнях
Изображение к статье: Космонавты еще не скоро доберутся до этого неприятного местечка. Иконка видео
Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы 152
Изображение к статье: WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей? 521
Изображение к статье: Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей 68
Изображение к статье: Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия
Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия 573

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 47
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 138
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 155
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео