Microsoft, Sony и Nintendo подняли цены на игровые консоли в 2025 году.

Крупнейшие производители игровых консолей в 2025 году подняли цены на свою продукцию. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов, PlayStation, Microsoft и Nintendo подняли цены на консоли во всем мире или определенных регионах. Так, в конце сентября Microsoft объявила, что ее приставки подорожают в США на сумму от 20 до 70 долларов. Стоимость Xbox Series S увеличилась на 20 долларов — до 400 долларов. Флагманская Series X подорожала сразу на 70 долларов — до 799 долларов.

Новые цены на консоли введут уже с октября. В материале говорится, что в мае Microsoft объявила о росте цен на все приставки по всему миру. В корпорации объяснили это решение «изменениями макроэкономической ситуации» — по мнению специалистов The Verge, цены выросли из-за высоких американских пошлин.

В конце лета Sony — конкурент Microsoft на игровом рынке — поднял цены на модели PlayStation 5 в США. Стоимость каждой модели увеличиалась на 50 долларов. Еще раньше — в начале августа — цены на свою продукцию увеличила Nintendo. Так, в США подорожали приставки Switch и аксессуары к ним. Все игроки на рынке консолей объяснили произошедшее сложной экономической ситуацией.

В начале осени специалисты издания ArsTechnica заявили, что современные игровые консоли начали дорожать вопреки трендам, которые сохранялись десятилетиями.

Авторы медиа проанализировали цены на актуальные игровые консоли Sony, Microsoft и Nintendo, сравнив их с приставками прошлых лет. Они выяснили, что современные игровые консоли даже с учетом инфляции стоят на сотни долларов дороже, чем их предшественники. Подобная тенденция нарушает тренды, которым рынок игровых девайсов следовал десятилетиями. По словам журналистов, выпущенные до 2016 года приставки со временем дешевели. После трех лет на рынке медианная стоимость игровых консолей составляла менее половины от цены на старте.

Главными причинами завышенных цен на консоли авторы исследования назвали высокий уровень инфляции, расходы на импорт и последствия дефицита процессоров, вызванного пандемией COVID-19.