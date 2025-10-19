Baltijas balss logotype
Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия

Техно
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия

Ученые заметили, что птицы по всей территории США внезапно изменили привычные миграционные маршруты, что может иметь серьезные последствия как для природы, так и для людей.

В последнее время все больше птиц отказываются от традиционных перелетов на юг, поскольку повышение температуры воздуха нарушает их естественные миграционные инстинкты, заставляя их откладывать, менять или даже отменять ежегодные перелеты, пишет Daily Mail.

Хотя на первый взгляд это может не показаться серьёзным, такие изменения могут привести к вымиранию множества видов птиц. Птицы играют исключительно важную роль в экосистеме и, следовательно, в жизни человека: они помогают бороться с вредителями, распространяют семена и опыляют растения. По оценкам, около 5% растений, используемых человеком в пищу и медицине, зависят от опыления птицами. Это означает, что по мере изменения климата всё больше птиц будет погибать, так как им станет труднее находить пищу. В результате снизится производство продуктов питания и нарушится природное равновесие.

Приглашённый исследователь Корнеллского университета Эндрю Фарнсворт в своём исследовании указывает, что повышение температуры в таких регионах, как Арктика, а также другие факторы — например, лесные пожары — значительно осложняют выживание птиц. По данным американской некоммерческой организации National Audubon Society, в течение ближайших 50 лет, вероятно, исчезнут около 389 видов североамериканских птиц — почти две трети всех исследованных видов. Прогнозируется, что к 2080 году эти птицы потеряют как минимум половину своей естественной среды обитания, что серьёзно поставит под угрозу их существование.

Ранее учёные установили, что с 1970 года в Северной Америке исчезло около трёх миллиардов птиц. Такое массовое сокращение численности уже влияет на опыление тропических растений, например бананов, кофе и какао (сырья для шоколада). Важно, что проблемы с опылением касаются и лекарственных растений, используемых в фармацевтике и народной медицине. Если численность птиц продолжит сокращаться, фермерам станет всё труднее обеспечивать достаточные объёмы продовольствия. Это может привести к росту производственных затрат и продовольственному дефициту во всём мире.

Учёный подчёркивает, что массовая гибель птиц имеет несколько причин — утрату естественных мест обитаний, изменение климата, использование пестицидов и антропогенные факторы (например, урбанизацию). Связь между поведением птиц и изменением климата чрезвычайно тесна. Повышение глобальной температуры уже изменило ритм времён года, заставляя птиц в некоторых регионах начинать гнездование раньше или позже обычного. Из-за этого они нередко прибывают в места кормёжки, когда пища там ещё недоступна. В результате птицы страдают от голода, им становится сложнее находить партнёров и пищу, что ведёт к стремительному сокращению популяций — всё меньше птиц способны пережить зиму. Эти изменения уже негативно повлияли на несколько видов.

Показательно, что люди, подкармливающие птиц, могут только усугубить ситуацию: такая практика снижает у птиц мотивацию улетать и привлекает хищников, которые нападают на оставшихся.

#птицы #ученые
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
