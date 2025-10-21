Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После 20 лет изучения котиков, наука США нашла их лечебные свойства 0 226

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Они же такие милые.

Они же такие милые.

74% респондентов сообщили об улучшении психического здоровья после общения с животными.

Владельцы кошек имеют значительно более низкий риск смерти от сердечного приступа. К такому выводу пришли эксперты из университета Миннесоты в ходе 20-летнего исследования.

У людей, которые когда-либо держали кошек, риск смерти от инфаркта миокарда был на 33% ниже по сравнению с теми, у кого их никогда не было. У владельцев кошек наблюдалось снижение частоты всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт. Ученые предполагают, что проживание с кошкой может стать новой стратегией профилактики для людей из группы высокого риска.

Эффект связывают со способностью кошек снижать уровень стресса. Исследование продолжалось 20 лет, в нем приняли участие 4,4 тыс. человек, 55% из которых имели опыт содержания кошек.

Присутствие кошки не только положительно влияет на наше самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Это подтвердили 76% участников опроса, проведенного исследовательским центром Mental Health Foundation. Кошки отвлекают своих хозяев от мрачных мыслей и поднимают им настроение. В 2016 году Исследовательский институт по связям с животными (HABRI) провел аналогичный онлайн-опрос среди 2 тыс. человек. В результате 74% респондентов сообщили об улучшении психического здоровья после общения с животными. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень напряженности. Даже обычный просмотр видео с участием «пушистых нямочек» способен наполнить энергией и избавить от негативных эмоций.

Кошки — это эффективное и безвредное снотворное, которое подходит практически всем. Британские исследования и опросы показали, что многие люди предпочитают делить свою кровать с ними. Если кошка находится в комнате, скорее всего, сон будет глубоким и умиротворенным. К таким выводам пришли врачи из клиники Мэйо, расположенной в Аризоне. Они опросили 150 пациентов, которые страдали расстройствами сна. Выяснилось, что 41% респондентов рядом с домашними животными чувствуют себя более защищенными и лучше спят. К тому же кошачье мурлыканье перед сном хорошо расслабляет и быстрее погружает в состояние сонливости. И все же не стоит забывать, что кошки — это ночные животные. Пик их активности может приходиться на темное время суток. Чтобы избежать нежелательного пробуждения, лучше надеть специальные беруши для сна и оставить дверь в комнату приоткрытой.

Венский университет и группа ученых во главе с Куртом Котршалем с исследовательской станции Конрада Лоренца доказали, что кошки — это отличные компаньоны. Они наблюдали за поведением 41 особи. Вопреки устоявшемуся мнению, кошки оказались высоко социальными животными. Они привязываются к людям, и особенно к женщинам. Кроме того, кошки могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и охотно возвращать ее своим хозяевам. Ученые из Университета Орегона тоже провели необычный эксперимент. Они на несколько часов лишили животных еды, игрушек и человеческого общества. После этого им дали возможность выбирать: 50% кошек предпочли остальным соблазнам общение с людьми. Интересно, что в опыте участвовали не только домашние, но и приютские кошки. До момента исследования они не были знакомы с этими людьми.

Читайте нас также:
#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Вакцина нового поколения из США предотвращает до 88% агрессивных раковых опухолей
Изображение к статье: Прорывный результат был достигнут при использовании нанотехнологий. Иконка видео
Корейские ученые открыли лед, замерзающий при комнатной температуре
Изображение к статье: Таинственные кристаллические структуры. Иконка видео
Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили
Изображение к статье: Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили
На iPhone разрешили отключать новый дизайн
Изображение к статье: На iPhone разрешили отключать новый дизайн
Изображение к статье: Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ
Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ 202
Изображение к статье: Обнародован секретный способ выключения Windows
Обнародован секретный способ выключения Windows 421
Изображение к статье: Скриншот: игра «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Раскрыта еще одна игра серии «Ведьмак» 64
Изображение к статье: Изображение Midjourney
В интернете половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают написанные людьми тексты 70

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 35
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 30
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 28
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 35
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео