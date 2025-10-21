Владельцы кошек имеют значительно более низкий риск смерти от сердечного приступа. К такому выводу пришли эксперты из университета Миннесоты в ходе 20-летнего исследования.

У людей, которые когда-либо держали кошек, риск смерти от инфаркта миокарда был на 33% ниже по сравнению с теми, у кого их никогда не было. У владельцев кошек наблюдалось снижение частоты всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт. Ученые предполагают, что проживание с кошкой может стать новой стратегией профилактики для людей из группы высокого риска.

Эффект связывают со способностью кошек снижать уровень стресса. Исследование продолжалось 20 лет, в нем приняли участие 4,4 тыс. человек, 55% из которых имели опыт содержания кошек.

Присутствие кошки не только положительно влияет на наше самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Это подтвердили 76% участников опроса, проведенного исследовательским центром Mental Health Foundation. Кошки отвлекают своих хозяев от мрачных мыслей и поднимают им настроение. В 2016 году Исследовательский институт по связям с животными (HABRI) провел аналогичный онлайн-опрос среди 2 тыс. человек. В результате 74% респондентов сообщили об улучшении психического здоровья после общения с животными. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень напряженности. Даже обычный просмотр видео с участием «пушистых нямочек» способен наполнить энергией и избавить от негативных эмоций.

Кошки — это эффективное и безвредное снотворное, которое подходит практически всем. Британские исследования и опросы показали, что многие люди предпочитают делить свою кровать с ними. Если кошка находится в комнате, скорее всего, сон будет глубоким и умиротворенным. К таким выводам пришли врачи из клиники Мэйо, расположенной в Аризоне. Они опросили 150 пациентов, которые страдали расстройствами сна. Выяснилось, что 41% респондентов рядом с домашними животными чувствуют себя более защищенными и лучше спят. К тому же кошачье мурлыканье перед сном хорошо расслабляет и быстрее погружает в состояние сонливости. И все же не стоит забывать, что кошки — это ночные животные. Пик их активности может приходиться на темное время суток. Чтобы избежать нежелательного пробуждения, лучше надеть специальные беруши для сна и оставить дверь в комнату приоткрытой.

Венский университет и группа ученых во главе с Куртом Котршалем с исследовательской станции Конрада Лоренца доказали, что кошки — это отличные компаньоны. Они наблюдали за поведением 41 особи. Вопреки устоявшемуся мнению, кошки оказались высоко социальными животными. Они привязываются к людям, и особенно к женщинам. Кроме того, кошки могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и охотно возвращать ее своим хозяевам. Ученые из Университета Орегона тоже провели необычный эксперимент. Они на несколько часов лишили животных еды, игрушек и человеческого общества. После этого им дали возможность выбирать: 50% кошек предпочли остальным соблазнам общение с людьми. Интересно, что в опыте участвовали не только домашние, но и приютские кошки. До момента исследования они не были знакомы с этими людьми.