Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе 0 126

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
Focus
Изображение к статье: Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
ФОТО: пресс-фото

Астероид 2025 SC79 имеет немного меньшую орбитальную скорость вращения вокруг Солнца, чем самый быстрый космический камень, известный астрономам. При этом 2025 SC79 является лишь вторым астероидом, имеющим орбиту в пределах орбиты Венеры. Такие “невидимые” астероиды могут быть очень опасными для Земли, пишет Фокус.

Астрономы уже обнаружили большую часть самых опасных астероидов в Солнечной системе, но есть те, которые очень сложно обнаружить. Астероиды, которые вращаются вокруг Солнца намного ближе, чем Земля, могут потеряться в ярком сиянии нашей звезды. И все ученые из Института Карнеги, США, обнаружили один из таких "невидимых" астероидов. Он получил название 2025 SC79 и представляет потенциальную угрозу для нашей планеты. По словам ученых, 2025 SC79 – это второй самый быстрый астероид в Солнечной системе и второй, имеющий орбиту в пределах орбиты Венеры, пишет IFLScience.

Недавно обнаруженный астероид 2025 SC79, диаметром 700 метров, совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 128 дней и даже пересекает орбиту Меркурия. Это второй по орбитальной скорости космический камень среди известных. Самым быстрым астероидом в Солнечной системе является 2021 PH27, который был обнаружен в 2021 году. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней.

По словам ученых, несмотря на то, что многие астероиды находятся в одном из двух поясов астероидов вокруг Солнца, некоторые из них перемещаются намного ближе к нашей звезде. Понимание того, как они оказались там, может помочь защитить Землю и узнать больше об истории Солнечной системы.

2025 SC79, а также 2021 PH27, считаются "сумеречными" астероидами. Дело в том, что их можно увидеть с Земли только в сумерках после захода Солнца или перед восходом. Такие астероиды представляют потенциальную угрозу для нашей планеты. Если эти "сумеречные" астероиды приблизятся к Земле, они могут врезаться в нее, говорят ученые. Но такие опасные астероиды очень сложно обнаружить, ведь их скрывает яркий свет Солнца.

В течение нескольких месяцев астрономы не смогут наблюдать астероид 2025 SC79, ведь с нашей точки обзора он будет находиться за Солнцем. Через несколько месяцев астрономы проведут дополнительные наблюдения, чтобы попытаться понять состав этого астероида и то, как он может выдерживать высокие температуры рядом с Солнцем. Также ученые попытаются понять откуда прибыл этот астероид.

Фокус

#космос
Оставить комментарий

