В интернете уже половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают материалы, написанные людьми, сообщается в исследовании Graphite.
Искусственный интеллект (ИИ) догнал людей по числу опубликованных в сети материалов — теперь их доля в интернете примерно одинакова. Об этом говорится в исследовании компании Graphite.
По данным исследования, в ноябре 2024 года количество статей, созданных искусственным интеллектом, впервые превысило число текстов, написанных людьми. С тех пор соотношение выровнялось и остаётся на одном уровне (хотя это и странно, так как люди с тех пор вряд ли стали больше писать текстов самостоятельно, и возможно причина в том, что критерии от данных исследователей просто перестали работать вместе с выпуском улучшений в новых версиях ИИ - прим. ред.).
Рост объёма контента, генерируемого искусственным интеллектом, начался в 2023 году — вскоре после запуска чат-бота ChatGPT от OpenAI (ноябрь 2023), который стал одним из множества позднее выпущенных чат-ботов.
При этом поисковые системы по-прежнему предпочитают тексты, созданные человеком. В результатах Google 86% статей написаны авторами, а лишь 14% — ИИ. Аналогичная тенденция наблюдается и у чат-ботов: 82% материалов, цитируемых ChatGPT и Perplexity, принадлежат людям, 18% — искусственному интеллекту.
"Если бы ещё эти статьи были достоверные. Сейчас ещё люди с нормальным образованием могут отличить, где ИИ дал правдивую информацию, а где выдал свои фантазии. А вот вырастет новое поколение со знаниями, которые базируются на галлюцинациях ИИ, вот тогда будет страшно. Недавно уже выходило у немцев исследование, где ИИ ссылается на статьи, написанные самим же ИИ, как на достоверный первоисточник (!). Такая интересная рекурсия, статья ИИ на основе статей ИИ, ссылающихся на статьи ИИ. У попа была собака…"
"Кончится тем, что люди окончательно запутаются в этом хаосе, и придется делать глобальную "перезагрузку" Интернета с очисткой всего контента. С одновременным отказом от "услуг" ИИ, удел пользования которым отдадут малообразованной массовке, что не видит разницы..."
"Почитайте местные новости повнимательнее... «Японцы из Ferrari», «распределительные щитки из титана», «коробка передач V8», «пятиступенчатая механическая коробка передач с двойным сцеплением», дичайшие картинки, ошибочные технические данные, явно недостоверные цены и множество подобных экзерсисов чуть ли не каждый день… Живого человека давно бы отстранили. Так что явно используется ИИ."
"ИИ не отвечает за свой информационный поток. Пишет часто полный бред... И, в отличие от людей, спросить не с кого."
"Уже министров заменяют (якобы) ИИ. Можно и правительство с президентом заменить. Спрашивать будет не с кого, а кукловодов в дивном новом мире вам не покажут."
