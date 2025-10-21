Baltijas balss logotype
В интернете половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают написанные людьми тексты

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изображение Midjourney

Изображение Midjourney

В интернете уже половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают материалы, написанные людьми, сообщается в исследовании Graphite.

Искусственный интеллект (ИИ) догнал людей по числу опубликованных в сети материалов — теперь их доля в интернете примерно одинакова. Об этом говорится в исследовании компании Graphite.

По данным исследования, в ноябре 2024 года количество статей, созданных искусственным интеллектом, впервые превысило число текстов, написанных людьми. С тех пор соотношение выровнялось и остаётся на одном уровне (хотя это и странно, так как люди с тех пор вряд ли стали больше писать текстов самостоятельно, и возможно причина в том, что критерии от данных исследователей просто перестали работать вместе с выпуском улучшений в новых версиях ИИ - прим. ред.).

Рост объёма контента, генерируемого искусственным интеллектом, начался в 2023 году — вскоре после запуска чат-бота ChatGPT от OpenAI (ноябрь 2023), который стал одним из множества позднее выпущенных чат-ботов.

При этом поисковые системы по-прежнему предпочитают тексты, созданные человеком. В результатах Google 86% статей написаны авторами, а лишь 14% — ИИ. Аналогичная тенденция наблюдается и у чат-ботов: 82% материалов, цитируемых ChatGPT и Perplexity, принадлежат людям, 18% — искусственному интеллекту.

Вот что по этому поводу пишут в соцсетях:

  • "Если бы ещё эти статьи были достоверные. Сейчас ещё люди с нормальным образованием могут отличить, где ИИ дал правдивую информацию, а где выдал свои фантазии. А вот вырастет новое поколение со знаниями, которые базируются на галлюцинациях ИИ, вот тогда будет страшно. Недавно уже выходило у немцев исследование, где ИИ ссылается на статьи, написанные самим же ИИ, как на достоверный первоисточник (!). Такая интересная рекурсия, статья ИИ на основе статей ИИ, ссылающихся на статьи ИИ. У попа была собака…"

  • "Кончится тем, что люди окончательно запутаются в этом хаосе, и придется делать глобальную "перезагрузку" Интернета с очисткой всего контента. С одновременным отказом от "услуг" ИИ, удел пользования которым отдадут малообразованной массовке, что не видит разницы..."

  • "Почитайте местные новости повнимательнее... «Японцы из Ferrari», «распределительные щитки из титана», «коробка передач V8», «пятиступенчатая механическая коробка передач с двойным сцеплением», дичайшие картинки, ошибочные технические данные, явно недостоверные цены и множество подобных экзерсисов чуть ли не каждый день… Живого человека давно бы отстранили. Так что явно используется ИИ."

  • "ИИ не отвечает за свой информационный поток. Пишет часто полный бред... И, в отличие от людей, спросить не с кого."

  • "Уже министров заменяют (якобы) ИИ. Можно и правительство с президентом заменить. Спрашивать будет не с кого, а кукловодов в дивном новом мире вам не покажут."

#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
