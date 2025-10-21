В интернете уже половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают материалы, написанные людьми, сообщается в исследовании Graphite.

Искусственный интеллект (ИИ) догнал людей по числу опубликованных в сети материалов — теперь их доля в интернете примерно одинакова. Об этом говорится в исследовании компании Graphite.

По данным исследования, в ноябре 2024 года количество статей, созданных искусственным интеллектом, впервые превысило число текстов, написанных людьми. С тех пор соотношение выровнялось и остаётся на одном уровне (хотя это и странно, так как люди с тех пор вряд ли стали больше писать текстов самостоятельно, и возможно причина в том, что критерии от данных исследователей просто перестали работать вместе с выпуском улучшений в новых версиях ИИ - прим. ред.).

Рост объёма контента, генерируемого искусственным интеллектом, начался в 2023 году — вскоре после запуска чат-бота ChatGPT от OpenAI (ноябрь 2023), который стал одним из множества позднее выпущенных чат-ботов.

При этом поисковые системы по-прежнему предпочитают тексты, созданные человеком. В результатах Google 86% статей написаны авторами, а лишь 14% — ИИ. Аналогичная тенденция наблюдается и у чат-ботов: 82% материалов, цитируемых ChatGPT и Perplexity, принадлежат людям, 18% — искусственному интеллекту.

