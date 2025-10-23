В сентябре 2025 года в мире продали 2,1 млн электромобилей, что является самым высоким месячным показателем за всю историю. Такие показатели стали возможными благодаря рекордному спросу на основных рынках, таких как США, Китай, Европа и Южная Корея.

В январе-сентябре продажи электромобилей выросли в годовом сравнении на 26%, достигнув 14,7 млн единиц.

Продажи электромобилей за девять месяцев 2025 года выросли: • в Китае – на 24% (9 млн единиц); • в Европе – на 32% (3 млн единиц); • в Северной Америке – на 11% (1,5 млн единиц); • в остальных странах мира – на 48% (1,2 млн единиц).

Европейский рынок в сентябре достиг рекордного уровня – 427 000 электрокаров, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 55% больше, чем в августе.

В Великобритании росту способствовали новые регистрационные номера и правительственный грант на покупку EV, введенный в июле 2025 года. В Германии ожидают новый всплеск продаж после принятия пакета стимулов на 3 млрд евро, который начнет действовать в следующем году.

Американский рынок показал второй месячный максимум подряд – продажи выросли на 66% год к году. Покупатели спешили воспользоваться федеральными налоговыми кредитами, которые утратили силу 30 сентября.

Аналитики ожидают спад спроса в четвертом квартале – производители, например, Hyundai, уже снижают цены, чтобы удержать клиентов.