Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мире установили рекорд продаж электромобилей – более 2 млн за месяц 0 79

Техно
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В мире установили рекорд продаж электромобилей – более 2 млн за месяц

В сентябре 2025 года в мире продали 2,1 млн электромобилей, что является самым высоким месячным показателем за всю историю. Такие показатели стали возможными благодаря рекордному спросу на основных рынках, таких как США, Китай, Европа и Южная Корея.

В январе-сентябре продажи электромобилей выросли в годовом сравнении на 26%, достигнув 14,7 млн единиц.

Продажи электромобилей за девять месяцев 2025 года выросли: • в Китае – на 24% (9 млн единиц); • в Европе – на 32% (3 млн единиц); • в Северной Америке – на 11% (1,5 млн единиц); • в остальных странах мира – на 48% (1,2 млн единиц).

Европейский рынок в сентябре достиг рекордного уровня – 427 000 электрокаров, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 55% больше, чем в августе.

В Великобритании росту способствовали новые регистрационные номера и правительственный грант на покупку EV, введенный в июле 2025 года. В Германии ожидают новый всплеск продаж после принятия пакета стимулов на 3 млрд евро, который начнет действовать в следующем году.

Американский рынок показал второй месячный максимум подряд – продажи выросли на 66% год к году. Покупатели спешили воспользоваться федеральными налоговыми кредитами, которые утратили силу 30 сентября.

Аналитики ожидают спад спроса в четвертом квартале – производители, например, Hyundai, уже снижают цены, чтобы удержать клиентов.

Читайте нас также:
#электромобиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт
Изображение к статье: Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт
Новые iPhone подорожают
Изображение к статье: Новые iPhone подорожают
В США показали беспилотник с лазерным оружием
Изображение к статье: Изображение: General Atomics
ЕС захотел снизить зависимость от США и Китая в одной сфере
Изображение к статье: ЕС захотел снизить зависимость от США и Китая в одной сфере
Изображение к статье: Этот агрегат потрясет умы автолюбителей. Иконка видео
Фанаты Tesla вносят авансы 250 000 USD за новый Roadster 123
Изображение к статье: Это провал: Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone
Это провал: Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone 123
Изображение к статье: Смарт-кольца подняли компанию из Финляндии до 11 000 000 000 долларов Иконка видео
Смарт-кольца подняли компанию из Финляндии до 11 000 000 000 долларов 201
Изображение к статье: Новые данные о частицах-призраках подсказывают, почему Вселенная не состоит из антиматерии
Новые данные о частицах-призраках подсказывают, почему Вселенная не состоит из антиматерии 82

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео