Китайцы воспроизвели вертолет Blackhawk методом реверсивной инженерии 0 283

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Внешний вид вертолета отсылает к американскому прототипу.

Внешний вид вертолета отсылает к американскому прототипу.

В последее время Пекином особое внимание уделялось средствам воздушного нападения.

На Седьмой китайской вертолетной выставке в Тяньцзине одним из главных событий стала демонстрация ударного вертолета Z-20T, разработанного Корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC). Машина впечатлила зрителей точными и динамичными маневрами, продемонстрировав высокий уровень боевой готовности и технологической зрелости китайской авиации.

В ходе показательного полета всепогодный вертолет выполнил серию точных фигур, включая приветственное зависание, набор высоты задним ходом и вертикальный подъем, а завершил демонстрацию отстрелом тепловых ловушек, символизирующих готовность к боевым условиям.Появление Z-20T на выставке стало одним из редких публичных показов этой машины: последний раз вертолет наблюдали в полете 3 сентября во время парада Победы в Пекине, когда семь машин пролетели над площадью Тяньаньмэнь.

Z-20T — это армейская модификация вертолета Z-20, созданная для воздушно-штурмовых операций, огневой поддержки и спецзаданий. По данным инженеров AVIC, машина также обладает высокой грузоподъемностью, что позволяет перевозить десант и технику даже в сложных боевых условиях.

В рамках выставки, организованной при участии Народно-освободительной армии Китая, особое внимание уделялось демонстрации современных средств воздушного нападения — от вертолетов и беспилотников до новейших авиационных систем вооружения. На этом фоне модернизированный Z-20T выделялся обновленной конструкцией: в отличие от базовой версии, он получил укороченные крылья на фюзеляже, предназначенные для установки вспомогательных топливных баков и вооружения. Это значительно увеличивает дальность полета и огневую мощь машины.

Конструкторы подчеркнули адаптивность Z-20T как одно из его главных преимуществ: сняв вооружение, вертолет можно легко преобразовать в транспортный, а модульная система креплений позволяет переоборудовать его под широкий спектр задач, от перевозки грузов до поисково-спасательных операций.

Базовая модель Z-20, поступившая на вооружение в 2018 году, стала первым в Китае самостоятельным проектом 10-тонного всепогодного многоцелевого вертолета.Его часто сравнивают с американским Sikorsky UH-60 Black Hawk, однако китайская машина уже превратилась в целое семейство модификаций, предназначенных для различных видов войск.

Читайте нас также:
#авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

