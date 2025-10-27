Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Активнее всего ИИ используют психопаты — исследование 0 185

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Активнее всего ИИ используют психопаты — исследование
ФОТО: Unsplash

Люди в среднем пользуются ChatGPT гораздо реже, чем принято считать, активнее всего ИИ используют психопаты — исследование. Об этом сообщили американские ученые.

Люди используют искусственный интеллект гораздо реже, чем принято считать, — в среднем ИИ-сервисы составляют всего 1% от веб-активности студентов и 0,44% от активности обычных пользователей интернета. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета и Калифорнийского университета в Дэвисе (США), которые проанализировали историю браузеров 954 человек за три месяца.

Исследователи изучили 4,1 млн сайтов, посещенных студентами, и 9,9 млн сайтов в выборке обычных пользователей. Самым популярным ИИ-инструментом оказался ChatGPT (он составил 85% всех визитов на ИИ-платформы среди студентов и 83,5% — среди остальных участников). При этом большинство людей почти не пользуются искусственным интеллектом, а высокую активность демонстрирует лишь небольшая группа пользователей.

Наиболее активно ИИ используют люди с так называемыми темными чертами личности — макиавеллизмом, нарциссизмом и психопатией. Среди студентов особенно выделялись те, кто набрал высокие баллы по шкалам нарциссизма и психопатии, а в общей выборке связь прослеживалась преимущественно с макиавеллизмом. Исследователи предполагают, что люди с такими чертами могут рассматривать ИИ как инструмент для получения конкурентного преимущества.

Кроме того, ученые обнаружили, что самостоятельные оценки людьми частоты использования ИИ лишь умеренно коррелируют с реальными данными из истории браузера (коэффициент корреляции — 0,329). Это означает, что субъективные отчеты объясняют всего 11% реальной активности, что ставит под вопрос надежность многих исследований, основанных только на опросах.

Анализ показал, что перед обращением к ИИ студенты чаще всего посещали поисковики и образовательные платформы (31,9% визитов), а после использования ИИ — переходили на сайты, связанные с компьютерами и электроникой (45,6%) и образованием (42,1%). У обычных пользователей до и после работы с ИИ доминировали образовательные и профессиональные ресурсы.

Демографические факторы — возраст, этническая принадлежность и политические взгляды — не показали систематической связи с частотой использования ИИ ни в одном из исследований. Единственным исключением стала слабая тенденция, согласно которой мужчины-студенты использовали ИИ чуть чаще, чем женщины, а также небольшая положительная связь между доходом и частотой использования ИИ.

Ранее согласно результатам другого исследования стало известно, что люди с выраженными чертами психопатии и сильным страхом упустить что‑то важное (FoMO) значительно чаще участвуют в онлайн‑политической активности — комментируют новости, распространяют политический контент и ведут дискуссии в социальных сетях.

Читайте нас также:
#здоровье #искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»
Изображение к статье: Для Windows выпустили экстренное обновление
Изображение к статье: Гигантский тримаран обещает быть энергоэффективным. Иконка видео
Изображение к статье: Япония впервые отправила на МКС новый космический корабль на новой ракете Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео