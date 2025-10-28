Baltijas balss logotype
Дизайн дешевого iPhone раскрыли

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дизайн дешевого iPhone раскрыли
ФОТО: Unsplash

iPhone 17e получит Dynamic Island, но останется со старым экраном 60 Гц.

Будущий iPhone 17e получит дизайн новых смартфонов Apple, но останется со старым экраном. Об этом заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

В блоге на Weibo специалист рассказал, что iPhone 17e окажется очередным дешевым телефоном Apple и выйдет в первой половине 2026 года. Аппарат получит Dynamic Island («Динамический остров») — интерактивный вырез в экране, который впервые появился в iPhone 14 Pro. Подобный элемент дизайна присутствует во всех новых смартфонах Apple, кроме 16e.

При этом инженеры Apple не собираются улучшать качество дисплея. Digital Chat Station уверен, что модель выйдет с OLED-дисплеем от iPhone 16e. Аппарат будет иметь 6,1-дюймовый экран с разрешением 2532х1170 пикселей и максимальной яркостью 1200 нит. Также он останется с частотой 60 герц, несмотря на то, что все смартфоны линейки iPhone 17 имеют дисплеи с частотой до 120 герц.

Вероятно, решение Apple связано с экономией на компонентах будущего смартфона. 16e, который вышел в феврале, оценили в 599 долларов (47 тысяч рублей).

