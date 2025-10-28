Baltijas balss logotype
Люди больше не нужны? Amazon уволит десятки тысяч сотрудников 0 320

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Люди больше не нужны? Amazon уволит десятки тысяч сотрудников
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников, которых заменит ИИ.

Онлайн-ретейлер Amazon планирует уволить до 30 тысяч сотрудников. О крупнейшем за три года сокращении работников сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это сокращение станет крупнейшим с 2022 года, когда были уволены 27 тысяч сотрудников. При этом всего в Amazon числится 1,55 миллиона человек. Официальный представитель компании отказался от комментариев.

«Этот последний шаг свидетельствует о том, что Amazon, вероятно, осознает достаточный рост производительности труда благодаря ИИ в корпоративных командах, чтобы позволить себе существенное сокращение штата», — прокомментировал аналитик Скай Канавес.

Читайте нас также:
#технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео