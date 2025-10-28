Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Дели попробуют разогнать смог искусственным дождем 0 100

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В столице Индии ужасное качество воздуха.

В столице Индии ужасное качество воздуха.

В начале должны появиться облака, и только тогда можно реализовать засев.

Власти Индии собираются вызвать в Дели искусственный дождь для борьбы с удушающим смогом. По словам главы правительства Дели, испытания прошли успешно. Однако помешать планам могут погодные условия.

Индийская столица регулярно входит в рейтинг городов с худшей экологической обстановкой. В конце октября уровень загрязнения воздуха достиг «опасного для здоровья» уровня. Ситуация ухудшилась после праздника Дивали, также известного как «Фестиваль Огней». Во время него люди массово использовали петарды, что усложнило ситуацию.

Главный министр Дели Рекха Гупта сообщила, что воздух попытаются очистить с помощью технологии искусственного дождя. Эксперимент запланировали на 28-30 октября, если позволят погодные условия. Гупта отметила, что уже завершилась подготовка к засеву облаков, эксперты провели успешные испытания технологии.

Как отмечает The Indian Express, пробный полет между Кекрой и Бурари продлился четыре часа. В это время с помощью пиротехнических зарядов распыляли серебряный йодид и хлорид натрия.

Министр экологии Манджиндер Сингх Сирса пояснил, что провести засев облаков невозможно, если облаков нет. Он подчеркнул, что в начале должны появиться облака, и только тогда можно реализовать засев.

Технологию засева облаков чаще всего используют, чтобы увеличить количество осадков. Специальные агенты стимулируют конденсацию более крупных капелек воды и выпадение осадков. Когда в облака попадают микроскопические частицы, например, йодид серебра, они становятся центрами кристаллизации льда. На этих частицах вода замерзает, образуя маленькие льдинки, которые затем выпадают осадками.

Читайте нас также:
#индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Корпорации США вкладывают миллиарды долларов в АЭС. Экология их не интересует?
Изображение к статье: Мировые запасы еды оказались под угрозой. Кто виноват?
Изображение к статье: Китай опередил США в гонке роботов
Изображение к статье: Раскрыты признаки слежки за людьми с помощью гаджетов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео