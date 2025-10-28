В начале должны появиться облака, и только тогда можно реализовать засев.

Власти Индии собираются вызвать в Дели искусственный дождь для борьбы с удушающим смогом. По словам главы правительства Дели, испытания прошли успешно. Однако помешать планам могут погодные условия.

Индийская столица регулярно входит в рейтинг городов с худшей экологической обстановкой. В конце октября уровень загрязнения воздуха достиг «опасного для здоровья» уровня. Ситуация ухудшилась после праздника Дивали, также известного как «Фестиваль Огней». Во время него люди массово использовали петарды, что усложнило ситуацию.

Главный министр Дели Рекха Гупта сообщила, что воздух попытаются очистить с помощью технологии искусственного дождя. Эксперимент запланировали на 28-30 октября, если позволят погодные условия. Гупта отметила, что уже завершилась подготовка к засеву облаков, эксперты провели успешные испытания технологии.

Как отмечает The Indian Express, пробный полет между Кекрой и Бурари продлился четыре часа. В это время с помощью пиротехнических зарядов распыляли серебряный йодид и хлорид натрия.

Министр экологии Манджиндер Сингх Сирса пояснил, что провести засев облаков невозможно, если облаков нет. Он подчеркнул, что в начале должны появиться облака, и только тогда можно реализовать засев.

Технологию засева облаков чаще всего используют, чтобы увеличить количество осадков. Специальные агенты стимулируют конденсацию более крупных капелек воды и выпадение осадков. Когда в облака попадают микроскопические частицы, например, йодид серебра, они становятся центрами кристаллизации льда. На этих частицах вода замерзает, образуя маленькие льдинки, которые затем выпадают осадками.