На этой диаграмме, предоставленной NASA/JPL-Caltech, показана траектория межзвездной кометы 3I/ATLAS во время ее прохождения через Солнечную систему.

1 июля 2025 года астрономы обнаружили слабосветящийся и быстро движущийся объект. Получивший официальное название 3I/ATLAS, он был признан третьей подтверждённой межзвёздной кометой. Правда, некоторые учёные не исключают, что обнаруженный объект - инопланетный корабль.

1 июля 2025 года астрономы с помощью расположенного в чилийском Рио-Уртадо обзорного телескопа ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) обнаружили слабый быстро движущийся объект.

Получивший официальное название 3I/ATLAS (C/2025 N1), он стал третьим подтверждённым межзвездным объектом за всю историю наблюдений после ʻOumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году.

Что именно представляет собой 3I/ATLAS? Куда он направляется и может ли этот странный космический гость быть чем-то большим, чем комета?

Её название обусловлено происхождением: "3" - третий найденный космический объект, "I" - межзвездный, "ATLAS" - сеть телескопов, которые его заметили.

Необычным эту межзвёздную комету делает предполагаемое место её возникновения. Скорость и траектория объекта показывают, что он не связан гравитацией с Солнцем, а значит, должен был возникнуть в другой звёздной системе и случайно "забрёл" в нашу.

С какой скоростью движется межзвёздная комета и куда направляется?

По данным астрономов, 3I/ATLAS мчится сквозь космос со скоростью более 200 000 км/ч (около 61 км в секунду), её скорость увеличивается по мере приближения к Солнцу.

В этот вторник, 29 октября 2025 года, 3I/ATLAS проходит перигелий (ближайшую к Солнцу точку своей орбиты), т.е. приблизится к Солнцу на минимальное расстояние около 203,5 млн км (1,36 а.е.). Поскольку межзвёздная комета находится вблизи светила и теряется в его лучах, в октябре наблюдать её не получится.

Объект движется по гиперболической орбите, то есть слишком быстро, чтобы быть захваченным гравитацией Солнца.

"3I/ATLAS пронесётся по Солнечной системе - между орбитами Марса и Земли, а затем пролетит мимо Солнца, - рассказал The Guardian Кон Стоицис, директор отдела комет и метеоров Астрономического общества Виктории.- Эта межзвёздная комета находится на так называемой гиперболической орбите. То есть гравитационно не связана с Солнцем. Она движется слишком быстро, поэтому запросто вылетит за пределы Солнечной системы".

По данным НАСА, самое близкое расстояние, на котором 3I/Atlas приблизится к Земле, составляет около 270 миллионов километров.

3I/ATLAS - больше, чем просто природный объект?

Когда сеть телескопов ATLAS обнаружила эту межзвёздную комету, в соцсетях и медиа стали обсуждать, что найденный объект - это инопланетный корабль. Одним из главных сторонников версии стал астрофизик из Гарварда профессор Ави Лоуб. Почему у гипотезы об инопланетянах внезапно появилось так много сторонников? И что 3I/ATLAS говорит о наших возможностях исследования космоса?

Для большинства астрономов 3I/ATLAS - это захватывающее, но естественное явление. Тем не менее профессор Ави Лоуб настаивает на необходимости более тщательного изучения объекта.

В рамках проекта "Галилео", изучающего потенциальные доказательства существования внеземных цивилизаций, Лоуб задает провокационные вопросы о происхождении 3I/ATLAS. В серии научных эссе, опубликованных на Medium, он утверждает, что учёные всё же должны рассмотреть возможность того, что объект может быть инопланетной технологией - искусственным зондом или артефактом другой цивилизации.

В одном из эссе под названием "Генерирует ли 3I/ATLAS свой собственный свет?" Лоуб задаётся вопросом, не является ли яркость объекта следствием самосвечения, а не отраженного солнечного света? Это свойство не встречается ни у одной из известных комет.

"Гипотеза заключается в том, что недавний межзвездный гость нашей Солнечной системы, 3I/ATLAS1-10, - технологический артефакт и, более того, обладает активным интеллектом. А если так, то возможны два варианта: во-первых, его намерения полностью доброжелательны, во-вторых, они злонамеренны", - пишет он в статье под названием "Является ли межзвездный объект 3I/ATLAS инопланетной технологией?"

"Если гипотеза окажется верной, последствия для человечества потенциально могут оказаться ужасными и, возможно, потребуют принятия защитных мер", - предупредил он.

В НАСА решительно отвергли точку зрения Лоуба. "Объект выглядит как комета и делает то же, что комета. Он очень сильно и почти во всех отношениях напоминает известные нам кометы", - заявил в интервью The Guardian Том Статлер, ведущий ученый НАСА по малым телам Солнечной системы.

Давайте сохранять детское любопытство и искать доказательства, а не изображать из себя взрослых, которые заранее знают ответы

Впоследствии Лоуб признал в блоге, что "самая простая гипотеза заключается в том, что 3I/ATLAS - это комета", уточнив, что его цель заключалась в том, чтобы оспорить имеющиеся предположения, а не утверждать.

Размеры и физические свойства объекта всё ещё изучаются, но в НАСА утверждают, что межзвёздная комета должна стать снова видимой в наземные телескопы в начале декабря, когда выйдет из-за Солнца.