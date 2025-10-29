Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA 0 294

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) в среду предупредила об угрозе остановки производства из-за нехватки базовых микросхем, которые являются критически важными для автомобильного производства.

Кризисная ситуация сложилась из-за политического конфликт между Нидерландами и Китаем вокруг компании Nexperia.

Штаб-квартира Nexperia, которая производит простейшие микросхемы для автомобильной промышленности и электроники, расположена в городе Неймеген на востоке Нидерландов, но сама компания принадлежит китайской Wingtech Technology. Nexperia – один из крупнейших в мире производителей диодов и транзисторов.

30 сентября власти Нидерландов взяли ее под государственный контроль из-за опасений утечки технологий, а Китай в ответ ввел экспортные ограничения на микросхемы.

Вследствие этого автопроизводители по всему миру, включая Европу, столкнулись с острым дефицитом чипов.

"Отрасль работает благодаря резервным запасам, но они стремительно исчерпываются. Согласно опросу наших участников на этой неделе, некоторые уже ожидают остановки конвейеров в скором времени. Альтернативные поставщики существуют, однако понадобятся месяцы, пока они смогут нарастить дополнительные мощности и компенсировать дефицит. У автомобильной промышленности нет столько времени – последствия дефицита ощутятся уже совсем скоро", – говорится в заявлении ACEA.

Генеральный директор ACEA призвал все стороны конфликта активизировать усилия для поиска дипломатического решения.

Читайте нас также:
#авто
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый аппарат спасает пилотируемую космонавтику. Иконка видео
Изображение к статье: Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса
Изображение к статье: В этом году в Латвии зарегистрировано рекордное число киберинцидентов
Изображение к статье: Интересно будет посмотреть, как оно будет дальше. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: В мире впервые появилась компанией стоимостью в 5 триллионов долларов США
Бизнес
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео