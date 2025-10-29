Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) в среду предупредила об угрозе остановки производства из-за нехватки базовых микросхем, которые являются критически важными для автомобильного производства.

Кризисная ситуация сложилась из-за политического конфликт между Нидерландами и Китаем вокруг компании Nexperia.

Штаб-квартира Nexperia, которая производит простейшие микросхемы для автомобильной промышленности и электроники, расположена в городе Неймеген на востоке Нидерландов, но сама компания принадлежит китайской Wingtech Technology. Nexperia – один из крупнейших в мире производителей диодов и транзисторов.

30 сентября власти Нидерландов взяли ее под государственный контроль из-за опасений утечки технологий, а Китай в ответ ввел экспортные ограничения на микросхемы.

Вследствие этого автопроизводители по всему миру, включая Европу, столкнулись с острым дефицитом чипов.

"Отрасль работает благодаря резервным запасам, но они стремительно исчерпываются. Согласно опросу наших участников на этой неделе, некоторые уже ожидают остановки конвейеров в скором времени. Альтернативные поставщики существуют, однако понадобятся месяцы, пока они смогут нарастить дополнительные мощности и компенсировать дефицит. У автомобильной промышленности нет столько времени – последствия дефицита ощутятся уже совсем скоро", – говорится в заявлении ACEA.

Генеральный директор ACEA призвал все стороны конфликта активизировать усилия для поиска дипломатического решения.