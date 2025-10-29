Ракета H3 отправила к МКС новейший японский грузовой корабль HTV-X, стартовав с космодрома Танегасима. Корабль несет расходники для МКС, запчасти, а также символические грузы, вроде реквизита для съемки рекламы фирмы одежды. Куда интереснее, что на новом корабле потенциально можно возить крупные негабаритные грузы из-за размещенного вверху открытого «багажника».

HTV-X пришел на смену предыдущему японскому грузовому кораблю HTV, выведенному из эксплуатации в 2020 году. HTV использовался с 2009 года для снабжения «Кибо» — японского лабораторного модуля МКС, самого крупного в составе станции. Японский грузовик был хорош тем, что единственный, кроме Space Shuttle, вмещал в себя стойки-слоты ISPR для установки крупногабаритного оборудования внутри модулей. Минусом же его считалась большая стоимость, поскольку японское космическое агентство JAXA никогда не отличалось щедрыми бюджетами.

Ради сокращения расходов минимум в два раза официально и началась разработка нового корабля. Правда, с учетом того, что точные цены запуска не разглашаются, неясно, насколько эта мотивация истинна, а насколько является бюрократической словесной игрой, нацеленной на получение одобрения проекта.

HTV-X использует герметичную грузовую кабину своего предшественника и некоторые другие его элементы конструкции, но в целом облик корабля получился совсем иным.

Внутри герметичного отсека нового корабля габариты грузов ограничены, зато там можно перевозить больше массы — до 4 тонн, по сравнению с 2,2 тонны российского «Прогресса».

Другие изменения на новом корабле по сравнению с предшественником касаются в основном удешевления и повышения удобства сборки. Так, солнечные панели, аккумуляторы, антенны, двигатели и другое оборудование теперь сосредоточено в сервисном отсеке в середине корабля, что сократило число необходимых трубопроводов и кабелей. Маршевых двигателей у аппарата теперь нет — для смены орбиты используются маневровые с повышенной тягой и запасом топлива.

Потенциально вместо размещенного сверху негерметичного грузового отсека можно поместить любой модуль по желанию заказчика запуска. Японцы называют HTV-X многоцелевой испытательной платформой, которую можно будет использовать для экспериментов после завершения срока эксплуатации МКС.

Словом, HTV-X — добротный современный грузовой космический корабль от современной державы, для которой космос не является национальным приоритетом.

Интересно, что, несмотря на отсутствие пафоса и громких глобальных амбиций, Япония поддерживает великолепную исследовательскую космическую программу, которая в отдельных областях сумела, пусть и ненадолго, обогнать США.

Самое заметное и важное изменение: у него появился огромный внешний негерметичный «багажник» в самой верхней части. Там можно размещать негабаритные (большие) грузы любой формы, лишь бы они помещались под обтекатель ракеты, который можно при желании увеличить. С тех пор как Space Shuttle вывели из эксплуатации, космическим агентствам не хватает его гигантского грузового отсека, куда можно было поместить автобус, — и HTV-X частично восполнит эту утрату.