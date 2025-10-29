По утверждению Путина, подводный беспилотный аппарат "Посейдон" не имеет аналогов в мире и его невозможно перехватить. Ранее Дональд Трамп подверг критике заявления российского коллеги об испытаниях ракеты "Буревестник".

Президент России Владимир Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. В среду, 29 октября, во время встречи с военнослужащими он сказал, что в ходе проведенных накануне испытаний удалось впервые запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, а также включить атомную энергоустановку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени". Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "Посейдон", мощность которого "значительно превышает" мощность новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", невозможно перехватить и он не имеет аналогов в мире "по скоростям и глубинам движения".