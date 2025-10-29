Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин заявил об испытаниях ядерного подводного беспилотника 0 185

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин заявил об испытаниях ядерного подводного беспилотника

По утверждению Путина, подводный беспилотный аппарат "Посейдон" не имеет аналогов в мире и его невозможно перехватить. Ранее Дональд Трамп подверг критике заявления российского коллеги об испытаниях ракеты "Буревестник".

Президент России Владимир Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. В среду, 29 октября, во время встречи с военнослужащими он сказал, что в ходе проведенных накануне испытаний удалось впервые запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, а также включить атомную энергоустановку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени". Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "Посейдон", мощность которого "значительно превышает" мощность новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", невозможно перехватить и он не имеет аналогов в мире "по скоростям и глубинам движения".

Читайте нас также:
#вооружение #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый аппарат спасает пилотируемую космонавтику. Иконка видео
Изображение к статье: Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса
Изображение к статье: В этом году в Латвии зарегистрировано рекордное число киберинцидентов
Изображение к статье: Интересно будет посмотреть, как оно будет дальше. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео